俄威脅劇增 美擬在英部署核彈

由於來自俄羅斯的威脅升高，美國擬在英國部署威力達第二次世界大戰廣島原子彈3倍餘的B61-12核彈頭。（取自維基百科）

2024/01/29 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此北大西洋公約組織（NATO）警告與英美官員暗示俄羅斯威脅再起之際，英國每日電訊報廿六日引述美國國防部文件指出，美國計畫在暌違十五年後再度於英國境內部署核子武器，以因應逐漸升高的俄羅斯威脅。

報導指出，根據五角大廈採購資料庫的未經編輯文件，美軍將在英國皇家空軍的拉肯希斯（Lakenheath）基地，「立即」展開一項「核子任務」，預料將部署威力為二次世界大戰時期美軍轟炸日本廣島的原子彈三倍多的B61-12核彈頭。

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倘若屬實，將是美國自二○○八年因俄羅斯威脅漸減而將核彈撤出英國以來，再度在英國部署核武。

拉肯希斯基地是一座根據英國法律、由美國空軍營運的基地，冷戰時期即為核武部署地，美國曾在此存放F-35戰鬥機可搭載的戰術核武器。美國國防部預算文件去年首度披露將斥資五千萬美元（約台幣十五‧六億元）在此基地興建新的「保障宿舍」（surety dormitory）；美國國防部使用「保障」（surety）一詞，表示有必要保持未使用的核武的安全。

對此，美英國防部發言人異口同聲表示，關於某地可能部署核武，其政策向來是「不證實也不否認」。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則回應，美國若重新在英國領土部署核武，俄國將採取反制措施，因為俄方將此視為局勢升級。

電訊報還說，預料拉肯希斯基地將存放的是當量最高可達五十千噸的B61-12重力炸彈，威力是一九四五年投在廣島的原子彈的三倍多。美國已宣布計畫在拉肯希斯再部署兩個可攜帶B61-12的F-35戰機中隊。

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