歐美接連出招 阻關鍵技術輸中

為因應歐洲經濟安全面臨的威脅，歐盟24日公布一系列措施，以強化協調行動、保護敏感技術，並防止關鍵基礎設施落入中國等地緣政治對手國家手中。圖為歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。（歐新社）

2024/01/25 05:30

歐洲經濟安全戰略計畫 劍指北京

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟廿四日公布歐洲經濟安全戰略計畫，希望透過更好的協調行動來保護敏感科技與關鍵基礎設施不要落入地緣政治對手手中，以加強歐盟的經濟安全。這份文件雖沒有點名任何國家，但強調要「與可信賴夥伴合作」以及「去風險」，矛頭顯然針對北京。具體方式包括加強對外國投資的審查，以及收緊對中國等競爭對手的出口和技術外流的管制。此外，美國總統拜登計畫近日公布新行政命令，以防外國對手獲取美國個人數據。

歐盟執委會去年十月提出先進半導體、人工智慧、量子科技、生物科技四大「最敏感且急迫」科技，要求對這些領域的外國投資進行嚴格審查，盼優先取得成員國共識以評估風險及因應。這次公布的措施是歐盟執委會主席馮德萊恩力推的去風險化（de-risking），而非與中國脫鉤（decoupling）焦點的一部分。

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據法新社報導，這套方案攸關解決「歐盟經濟安全風險，同時確保歐盟仍是最具吸引力的商業和投資目的地」。文件還稱，地緣政治緊張局勢和技術變革的步伐，意味歐盟層面需採取更協調的行動。

提案含五項措施：加強外商直接投資監管、協調出口管制、支持並更嚴格管控可能具有軍民兩用技術研究的方案、提高科研安全性，以及控制敏感技術通過歐洲海外投資洩露給敵手。

文件也提到成員國須建立篩查機制，指出歐盟有很大一部分的外國直接投資（FDI），仍流向沒有篩查機制的成員國、留下漏洞，因為潛在關鍵FDI仍未被發現。歐盟將要求其成員國審查FDI，並阻止中俄等國家獲得關鍵科技領域的敏感技術。

歐盟執委會並提議研究歐盟對第三國投資某些敏感技術可能帶來的風險，以及是否需要採取緩解措施。

歐盟還希望成立一個新的中心，專門負責確保歐洲研究的安全。雖然歐洲經濟安全戰略的措辭竭力避免讓人覺得它是專門針對中國，但北京在歐盟擔心科研成果落入不法份子手中的問題上，扮演重要角色，尤其是在可用於軍事用途的軍民兩用技術方面。

拜登將頒行政命令 防對手獲取美個人數據

另一方面，據彭博取得的文件顯示，拜登政府正在準備一項行政命令，以防外國對手獲取有關美國人和美國政府關聯人士高度敏感的個人數據。知情人士稱，該命令將指示美國司法部長和國土安全部針對涉及數據的交易發布新限制。

該命令草案重點關注外國對手透過合法手段獲取美國人「高度敏感」個人數據的方式，這些個人數據包括遺傳、位置訊息等。此外，擬議的命令還尋求保護美國「政府相關數據」，包括與軍方等聯邦政府現任或離職員工、承包商和官員相關、可能事關國家安全的訊息。

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