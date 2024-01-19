美售日400枚戰斧 明年部署在神盾艦

日本向美國採購戰斧巡弋飛彈18日正式簽約，包括最多400枚的飛彈和相關設備，預定2025年度起逐步部署於海上自衛隊神盾驅逐艦。（美聯社檔案照）

2024/01/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯楊芙宜／綜合報導〕正值區域衝突頻傳、南海情勢緊張之際，中國軍事擴張和對外投射軍力的野心，已促使美國、日本、菲律賓進一步加強海空域的安全合作。日本向美國採購「戰斧」（Tomahawk）長程巡弋飛彈十八日正式簽約，包括最多四百枚的飛彈和相關設備，價值約二五四○億日圓（約五五一億台幣），預定二○二五年度起逐步部署於海上自衛隊的神盾驅逐艦上。同日，菲律賓國防部和日本國際協力機構（JICA）也達成合作共識，日將透過軍事與非軍事領域援助，強化菲律賓的海域意識能力。

日、菲強化海域安全合作

軍事網站「全球軍力」（GFP）公布二○二四年度全球軍力排行，以兵力、軍事裝備、後勤能力等逾六十個指標，評比全球一四五個國家，其中美國仍是全球軍力最強國家，俄羅斯第二、中國第三。印度今年躍升至第四，南韓、英國分居第五、六，日本第七。第八至十名則分別為土耳其、巴基斯坦和義大利；台灣名列廿四，比去年退步一名。

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美國這次是透過對同盟國的「外國軍事銷售制度」（FMS），出售戰斧飛彈給日本。日本「每日新聞」報導，飛彈採購的簽約儀式十八日在防衛省舉行，日本防衛大臣木原稔和美國駐日大使易曼紐出席見證，這次FMS的簽約也是首次向媒體公開。日本採購最新型及舊型戰斧飛彈各兩百枚，易曼紐透露，預定今年三月起展開戰斧的使用訓練。

日本為加強域外防衛能力，已在進行多種長程飛彈的開發，包括改良陸上自衛隊的「12式反艦飛彈」，將射程延長至一千公里。不過，為預防12式反艦飛彈改良不及，決定先向美國採購戰斧飛彈。日美國防首長去年十月舉行會談時，決將戰斧的交貨時間從二○二六年提前一年，於二五年度開始部署。

與此同時，菲律賓國防部長鐵歐多洛十八日會見日本國際協力機構社會基盤部長田中啟生率領的代表團，雙方就資訊共享、軟硬體支援及技術援助等可能進行的合作達成共識。菲律賓國防部表示，鐵歐多洛在會中強調維持區域和平穩定的重要性，菲國國防部和軍方將致力與JICA合作，並確認菲日雙方的海上安全合作計畫。

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