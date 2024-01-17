準同盟國 日評估在澳試射長程飛彈

日本和澳洲政府擬加強軍事合作，包括情報共享、擴大聯合訓練，以及在澳洲試射日本的長程飛彈等。圖為日本陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈，防衛省在針對射程延伸進行改良後，預定做為「反擊能力」進行運用。（取自維基百科）

2024/01/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本「共同社」十五日報導，日本多名政府相關人士透露，日本和澳洲政府正在探討加強軍事合作，包括在兩國周邊出現緊急事態之際，自衛隊和澳軍共享情報等。考量到中國動向，兩國也在探討擴大聯合訓練，以及評估在澳洲試射日本的長程飛彈。

研擬緊急事態合作方式 含情報共享

據報導，日本將澳洲定位為僅次於美國的「準同盟國」，希望提高雙方對中國的嚇阻力，但一旦加速擴大安全保障合作，勢必引起中國反彈。日本政府相關人士透露，日方目前設想的雙方合作模式是，一旦東海等日本周邊出現緊急事態時，南太平洋和南海等靠近澳洲的地區也會連帶發生緊急事態，而兩國防務部門應具備共同的應對方針，包括情報共享。雙方目前正在協調及磋商。

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日本首相岸田文雄二○二二年十月與澳洲總理艾班尼斯簽署「日澳安全保障共同宣言」，闡明兩國政府將就提高安保與防務合作等展開磋商。另外，兩國也根據二二年一月簽署的「相互准入協定」（RAA），增加日本陸海空自衛隊和澳軍的聯合訓練次數。

雙方目前也在評估讓自衛隊F-35匿蹤戰機頻繁往來於日澳之間，並進行模擬電子戰等訓練。此外，日方計畫強化摧毀他國領土飛彈基地的「反擊能力」，亦即「對敵方基地攻擊能力」，但相關長程飛彈試射活動在國內受到限制，目前正詢問能否改在澳洲實施。

美在澳生產導引多管火箭系統飛彈

與此同時，澳洲代理國防部長康洛伊十六日表示，坎培拉當局與美國軍工巨擘洛克希德馬丁澳洲子公司簽約，預計明年開始在澳洲本地生產首批導引多管火箭系統（GMLRS）飛彈，這是澳軍最終擁有長程精準打擊能力的第一步。據了解，當局二○二○年審查發現，在F-111戰鬥機於一○年退役後，澳軍就欠缺長程攻擊武器，因而設立「導引武器與爆裂性軍品」（GWEO）企業，開始尋求外部夥伴合作生產武器。

不過，澳洲仍以採購射程達五百公里的「精準打擊飛彈」（PrSM）、射程達一千五百公里的戰斧巡弋飛彈，及高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬斯）發射器等為主，暫時彌補長程打擊能力的缺失。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深國防分析師戴維斯（Malcolm Davis）直言，F-111退役時，中國軍事現代化進程已開始，習近平上任後更加速此一進程，導致澳洲和中國的打擊能力差距變得更加緊迫。他表示，追求國產長程飛彈、而非專注於戰機是正確決定，如此才能實現「拒止性嚇阻」戰略，亦即「讓對手盡可能遠離我們海岸」。

澳洲預定明年開始在本地生產美國洛克希德馬丁公司研發的導引多管火箭系統（GMLRS）飛彈，這是澳軍最終擁有長程精準打擊能力的第一步。圖為澳洲和美國去年7月舉行「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習時，實施高機動性多管火箭系統（海馬斯）射擊。（法新社檔案照）

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