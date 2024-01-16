港媒：解放軍用百度平台訓練軍方AI

有中國軍方背景的研究室正利用「百度」開發的生成式人工智慧聊天機器人「文心一言」，訓練軍方的AI系統，使軍事AI更加人性化。（路透檔案照）

2024/01/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港媒體披露，有軍方背景的研究室正利用中國搜尋引擎巨擘「百度」開發的生成式人工智慧（AI）聊天機器人「文心一言」（ERNIE Bot），以及中國AI語音辨識大廠科大訊飛（iFlytek）開發的「星火（Spark）認知大模型」，訓練軍方的AI系統，目的是使軍事AI更加人性化。消息曝光後，百度股價十五日大跌逾一成。市場擔憂，美國可能會考慮對百度實施制裁，來遏制這種合作。

恐遭美國制裁 百度股價崩跌逾1成

南華早報十二日引述熟知內情的科學家指出，負責監督中國太空、網路、情報和電子戰的解放軍戰略支援部隊旗下一間研究實驗室，已利用「文心一言」和「星火」測試軍方AI系統。報導指出，軍事AI可將前線部隊回報的大量感應器數據和資訊，轉換為描述性語言或圖像，並將其轉發給前述商業AI模型，當它們確認理解後，軍事AI會自動產生提示，以便就戰鬥模擬等各種任務進行更深入的交流。整個過程完全沒有人為參與。

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報導提到，科學家表示擔憂，並強調除非謹慎處理，否則類似電影「魔鬼終結者」情節恐真實上演。

共軍科學家論文揭露相關計畫

據報導，去年十二月發表在中國學術期刊「命令控制與模擬」上一篇經同行評審的論文，詳細介紹這項計畫。中國人民解放軍訊息工程大學科學家孫一峰和團隊在論文中寫道，人類和機器都可從這個計畫受益。這是中國軍方首次公開確認使用商業大語言模型。基於安全考量，軍事資訊設施一般不直接與民用網路連接。

消息曝光當天，百度的美股股價急跌七％，十五日其港股股價繼續重挫十一．五％。百度連忙否認與該研究所有任何關聯或合作關係，但投資人擔心，華府可能會考慮對百度實施制裁，做為箝制地緣政治對手努力的一環。

彭博報導，港台使用者嘗試訪問該研究所相關論文的網址連結時，出現「404」錯誤，但在中國仍可訪問。南華早報也更新報導，刪除關於「文心一言」與解放軍附屬機構之間「實際聯繫」的說法，但未做出解釋。

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