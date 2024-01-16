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北韓試射固體燃料極音速飛彈 南韓斥嚴重挑釁

北韓14日試射1枚使用新型固體燃料的中程極音速飛彈，最大射程可達美國在關島的基地。（法新社）

北韓14日試射1枚使用新型固體燃料的中程極音速飛彈，最大射程可達美國在關島的基地。（法新社）

2024/01/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓十四日試射飛彈，落入日本海海域。北韓官媒中央通信社（KCNA）十五日證實，試射的是一枚中程極音速（高超音速）飛彈，使用的是新型固體燃料，可提高攻擊能力且更難攔截，最大射程可到達美國在關島的軍事基地。對此南韓國防部強調，這無疑是明顯挑釁，已提出嚴正警告，並敦促北韓立即停止挑釁。

射程可達美軍關島基地

KCNA引述北韓飛彈總局說法稱，十四日成功試射一枚搭載極音速機動控制彈頭的「中程固體燃料彈道飛彈」（IRBM），試射目的是測試新型多節式、高推力固體燃料引擎，以及中程極音速機動控制彈頭的可靠性，「試射未影響任何鄰國安全，也與地區局勢無關」。

平壤近月積極測試洲際彈道飛彈、發射首枚軍事偵察衛星，同時深化對俄關係，讓兩韓情勢急劇升高。南韓國防部十五日強調，北韓違反聯合國安理會決議中禁止使用彈道飛彈技術的相關規定。南韓軍方為遏制和因應北韓的飛彈威脅，提高「韓美一體化延伸威懾」的執行能力，並加強「韓國型三軸體系」等自主回應能力，一旦平壤發起直接挑釁，將按照「立即、強有力、反制到底」原則，予以壓倒性反制。

南韓軍方此前於當地時間十四日下午約二時五十五分，從平壤附近地區探測到這枚飛彈，飛彈飛行約一千公里後墜入大海。日本防衛省指出，飛彈的飛行高度約為五十公里。

北韓研製出中遠程彈道飛彈用固態燃料引擎後，去年十一月進行第一級和第二級引擎的地上點火試驗，這是北韓相隔兩個月將其應用於極音速飛彈，並進行試射。

南韓「韓聯社」指出，一般而言，中遠程彈道飛彈射程為三千至五千五百公里。平壤到關島的直線距離約三千五百公里，到阿拉斯加約六千公里。關島擁有B-52等美軍戰略轟炸機，而阿拉斯加設有地面發射型洲際彈道飛彈攔截系統，北韓的極音速飛彈具備十馬赫以上飛行速度、數十公里的飛行高度和滑翔性能，屬於較難攔截的武器。

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