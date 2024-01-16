今年上半年》冷戰後北約最大軍演 英派2萬官兵參與

北約今年上半年將舉行美蘇冷戰結束以來，最大規模的軍事演習，英國將派出約2萬名官兵、伊莉莎白女王號航空母艦打擊群，以及F-35B戰機組成的特遣部隊參與。（美聯社檔案照）

2024/01/16 05:30

行動挺烏克蘭

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏俄戰爭和以哈衝突皆未停歇的情況下，北大西洋公約組織（NATO）今年上半年將舉行美蘇冷戰結束以來，最大規模的軍事演習，將部署多達五十艘戰艦、數十架軍機，並執行七百項空戰任務，為「危險時刻」做好戰鬥準備。英國國防部十五日宣布，英國陸海空三軍將派出約兩萬名官兵、一支航空母艦打擊群，以及F-35B「閃電」匿蹤戰機組成的特遣部隊參與。

出動航艦打擊群、F-35B機隊

為紀念北約成立七十五週年，這場「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）演習將在德國、波蘭和波羅的海國家等地舉行，緊急推動從本質上的危機應變部隊，轉變為能在短時間內展開全面作戰的部隊，預計將利用即時地理數據，為部隊創造更貼近真實的場景，對抗由俄羅斯率領、名為「奧卡蘇斯」（Ocassus）的假想敵對陣營的侵略行動，同時也將模擬對抗威脅北約國際利益的敵對武裝民兵和恐怖組織。

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英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）十五日宣布，英國將在世界秩序基礎受到動搖之際遏阻威脅，在盟友中發揮領導作用，並捍衛英國，「對手正忙著重新設立障礙，老敵人已復活，戰線被重新劃定」。因此，英軍將與另外卅個北約成員國和瑞典軍隊聯手，為抵禦俄國總統普廷的威脅，提供重要保證。

英國皇家海軍將派出八艘戰艦、潛艦和兩千多名水手，包括配備F-35B戰機的伊莉莎白女王號航艦打擊群。逾四百名皇家陸戰隊突擊隊將部署至北極圈，做為北約盟軍兩棲特遣部隊的核心隊伍，登陸及保衛中俄可能進軍的高北方區域（High North）。在二至六月間，英國陸軍一萬六千名官兵也將駐紮東歐各地，並配備坦克、火砲、直升機、空降兵和特種部隊等。英國空軍也將派出F-35B戰機和P-8「海神」巡邏機參與。

北約軍委會主席、美國海軍上將包爾（Rob Bauer）表示，集體防禦的新時代即將到來，北約須做好採取行動的準備。北約已同意將「高度戒備」部隊人數從四萬人增至逾卅萬人。北約去年七月同意制定新區域防禦計畫，成立能對威脅做出快速反應的「聯盟反應部隊」。

英相蘇納克十二日甫訪問烏克蘭，並公布今、明年為烏國提供廿五億英鎊的支援計畫；自烏俄開戰以來，英國合計向烏提供近一二○億英鎊援助。蘇納克也表示，雙方還簽署安全協議，若烏國再遭俄攻擊，英國將提供「迅速及持續」的援助，「普廷可能認為他能比我們活得更久，但他錯了。無論需要多久，英國都與烏克蘭站在一起」。

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