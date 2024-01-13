管控AI 美中去年兩度「密會」

金融時報揭露，美中科技公司、專家已於去年舉行兩場未曝光會議，商討AI風險和安全問題。（路透）

2024/01/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕二○二三年人工智慧（AI）發展取得顯著成果，也讓各國政府加緊腳步擬定管控AI安全措施。「金融時報」十一日引述多名知情人士說法，美、中兩大AI開發國已分別於去年七、十月在日內瓦舉行兩場未曝光會議，共商如何有效管理AI散播假訊息和威脅社會團結的風險。

美企與中國專家會議未曝光

報導指出，會議由聚焦中東的私人政治顧問集團「Shaikh Group」召集，美英中政府皆知情。與會者包含美主要AI企業「OpenAI」、「Anthropic」、「Cohere」和中國AI專家。中方大型科技公司北京字節跳動、騰訊等沒有參與；美國的Google、DeepMind亦無參加，但有取得討論細節簡報。

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出席人士表示，會議讓雙方得以討論新興科技和鼓勵投資AI安全研究等議題，最終目標是找出以科學方式安全地研發更複雜細緻的AI技術。

報導寫道，即便在美中兩大強權競逐AI、量子計算等尖端科技霸主地位之際，AI對人類生存的潛在風險已成為雙方科技發展所共同關心的議題。

集團執行長謝赫表示，「我們看見了一個讓美中兩個關鍵角色在AI領域合作的契機。我們原則上的目標是，著重強調廣泛發展流通於全球的AI模型所伴隨而來的弱點、風險和機會」，「從我們的觀點來看，認清這些因素，便能成為科學合作的基石，最終找出AI模型安全的全球化標準」。與會者提到，兩場會議的成功推動了未來的討論規劃，屆時將專注於如何以合法程式碼及各個社會的準則、價值來整合AI系統的科學性提案。

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