青年運動難纏不好打 消磨拜登連任老本

在美英攻擊前一天的十一日，高舉武器的青年運動的戰士在葉門首都沙那遊行聲援巴勒斯坦人。（法新社）

2024/01/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕分析家指出，連任壓力迫使美國總統拜登出手收拾騷擾國際航道商船導致運輸成本升高的青年運動，但此舉與他試圖避免中東爆發大規模區域戰爭的目標背道而馳，且幾場空襲怕是壓不住抗炸難纏的青年運動，反而還會助其打響反美名號。

拜登除下令攻擊 幾無選擇

英國衛報指出，美國及其盟國官員認為，拜登除下令攻擊幾乎別無選擇。無論是外交斡旋、私下管道、暗示或威脅，都無法阻止這個以伊朗為靠山的什葉派激進組織發動危及紅海與亞丁灣航運的攻擊。貨櫃輪為避險而繞路導致全球運輸成本攀升，恐逆轉拜登政府在抑制通膨上的成效，顯然不為已展開連任競選活動的拜登所樂見。

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彭博表示，拜登稱襲擊青年運動是要傳達不容重要國際水道航行自由受威脅，但華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」研究員強森說，萬一這訊息沒能傳達出去，美英接下來怎麼辦？繼續轟炸更多目標與炸更久嗎？強森直言，習慣在猛烈轟炸下生活與戰鬥的青年運動非常耐炸，這點從沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國空襲葉門多年、也沒能讓青年運動屈服，可見一斑。

美國中央情報局前資深分析師艾許也認同此看法，指該組織挺過沙國多年的空襲，期間還鍛鍊出良好的攻擊、衝刺、地下掩蔽與承受空襲的能力。

另有分析家認為，對青年運動而言，美英攻擊反增強該組織反以色列與反西方形象，躍居國際要角。前美國駐葉門大使、華府智庫中東研究所研究員費爾斯坦之前說，轟炸青年運動將「適得其反」，只會提升該組織在阿拉伯世界的地位；該智庫另名研究員多薩里也說，早就想與美以對上的青年運動為此等了廿年，以哈開戰以來已招募四萬五千名戰士，「今天美英讓他們美夢成真」。

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