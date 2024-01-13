美英出手 轟炸葉門叛軍據點

美軍出動戰艦發射戰斧飛彈。（路透）

2024/01/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美英十二日破曉前對葉門叛軍組織「青年運動」發動大規模襲擊，以回應該組織罔顧警告危及紅海航運，引發以色列與哈瑪斯交戰所衍生區域衝突恐因此擴大的憂慮；國際油價也大漲四％。西方各國多表態支持；青年運動則撂話要英美等著付出代價，其靠山伊朗以及俄羅斯則出言譴責。

憂區域衝突擴大 國際油價大漲四％

綜合美國中央司令部與青年運動的說法，美英部隊出動船隻、潛艦、戰機與航艦艾森豪號，發射包括戰斧飛彈等逾百枚精準導引彈藥，攻擊青年運動十六個據點的六十個目標，包括機場、空軍基地、軍營、雷達站、倉庫、飛彈以及無人機發射場。青年運動則說，七十三次攻擊至少造成五死六傷。

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戰機、戰斧飛彈夜襲 青年運動嗆英美付出代價

目擊者指稱在葉門首都沙那、荷台達、塔伊茲都聽到猛烈襲擊聲，發布於社群平台的影片顯示，據稱是沙那北部的達伊拉米空軍基地發生爆炸傳出巨響，火光照亮天空。

美國總統拜登表示，此為回應紅海船隻遭攻擊的「防禦行動」，傳達美國及其夥伴不允許敵對行為者危及航行自由的明確訊息；英國首相蘇納克則稱此攻擊「必要與成比例」。拜登並揚言若有需要，「將毫不遲疑」下令採取進一步軍事行動。

美國國防部發言人賴德說，初步評估此次攻擊取得良好效果，美英將繼續監控局勢以防報復攻擊，目前暫無向中東增派美軍計畫。英國國防部表示，空襲已重創青年運動威脅商業航運的能力。

除美英聯手出擊，澳洲、巴林、加拿大與荷蘭也予以後勤支援；上述六國再加上丹麥、德國、紐西蘭與南韓發表聯合聲明，稱其目標仍然是降低紅海緊張與恢復穩定，保護世界重要水道的商流。北約組織稱美英攻擊是捍衛航行自由的防禦之舉。

俄伊譴責 土國：英美把紅海變血海

青年運動發言人阿布杜沙蘭反控美英的襲擊毫無道理，因為紅海航運並未受到威脅；該組織副外長埃齊放話說，美英將得為公然侵略付出沉重代價與承擔所有嚴重後果。此外，包括青年運動的靠山伊朗、盟友哈瑪斯，以及俄羅斯、土耳其與伊拉克，皆出言譴責美英攻擊，土耳其總統艾多根抨擊美英「要把紅海變血海」；中國以及曾與青年運動交戰的沙烏地阿拉伯則呼籲自制。

紅海局勢升溫讓投資人擔心中東原油供應可能減少，布蘭特北海原油與西德州中級原油十二日價格都飆漲四％，布蘭特原油每桶價格漲破八十美元。青年運動自去年十一月十九日起在紅海騷擾攻擊往來船隻，宣稱藉此聲援遭以色列攻擊的加薩走廊；美國曾率多國籌組「繁榮衛士行動」維安並多次發出警告，青年運動不但置若罔聞還變本加厲，在本月十日發動迄今最大規模襲擊，終致美英出手。

美軍動用艾森豪號航艦艦載機發動轟炸。（路透）

青年運動的電視台畫面顯示，葉門某處遭攻擊後冒出火光與黑煙。（法新社）

英軍出動颱風戰機。（美聯社）

英美空襲青年運動目標

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