中國國安部 稱偵破MI6間諜活動

中國國家安全部聲稱破獲英國秘密情報局（MI6）對中國間諜活動的案件，指外籍人士黃某提供英方機密級國家秘密9份。圖為MI6倫敦總部。（路透檔案照）

2024/01/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國與西方近期「諜諜不休」，中國國家安全部八日宣稱，偵破一起英國秘密情報局（俗稱軍情六處，MI6）利用第三國人員，從事對中國間諜活動的案件，涉案外國間諜將十四份國家秘密及三份情報提供給英方。

國安部透過「微信」公眾號聲稱，外籍人員黃某為境外某諮詢機構負責人，於二○一五年與MI6發展、建立「情報合作關係」，此後MI6指使黃某多次入境中國，以公開身分為掩護，為英方刺探蒐集情報，物色人員供MI6策反。MI6還在英國等地對黃某進行專業情報培訓，配備專用間諜器材進行情報交聯。

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未披露涉案人國籍

據稱經過縝密偵查，中國國安機關及時發現黃某從事間諜活動的犯罪證據，依法對其採取刑事強制措施。經保密部門鑑定，黃某向英方提供機密級國家秘密九份、秘密級國家秘密五份、情報三份。但文中並未披露該諮詢機構名稱及涉案人國籍。

中國政府近年越加重視國安問題，透過不同方法加強宣導。監督中國境內外情報和反情報活動的國安部，通常保持低調，但最近擴大與公眾溝通，包括在微信開設帳戶，其微信公眾號七日發文說，改編自「神秘戰線」破獲反間諜真實案例的中國首部國安題材連載漫畫「神隱特偵組」上線，漫畫片段包括一名西方樣貌人士因涉嫌違反「反間諜法」而接受訊問。

中國去年七月實施新版「反間諜法」，擴大對間諜行為的定義，條文更為寬泛模糊，也強化國安機關執法權力，近年來積極以國安為由逮捕不僅是外籍人士，也包括中國公民的「間諜」。

去年五月，中國國安人員突襲搜查國際諮詢公司「凱盛融英」（Capvision）多個辦公室。四月間，美國管理顧問機構「貝恩公司」（Bain & Company）上海辦事處遭中國公安登門搜索，電腦和手機都被拿走。三月間，美國企業盡職調查業者「美思明智集團」（Mintz Group）北京辦公室遭到搜查，五名中國員工遭拘留。

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