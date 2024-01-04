美密州軍事基地周圍 禁中俄購地

美國共和黨籍密蘇里州州長帕森2日頒佈行政命令，禁止中國、俄羅斯和其他列入黑名單國家的企業，購買密州軍事基地附近的土地。（美聯社檔案照）

2024/01/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國密蘇里州共和黨籍州長帕森（Mike Parson）二日頒佈行政命令，禁止來自包括中國與俄羅斯等被美國政府列入黑名單國家的企業，在密州購買軍事基地附近的土地。帕森還說，樂見密州州議會通過相關法令。

州長禁外資黑名單獵地

這項行政命令禁止來自被美國政府認定具有威脅性國家的公民與企業，在密州購買距離有派駐人員的軍事設施方圓十英里（約十六公里）的農場或土地。美國政府將中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯及委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）列為外國敵手。

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本身就是牧場主的帕森告訴記者，外國實體目前並未在該州軍事基地方圓十英里內擁有任何土地，他只是想要更積極地應對任何潛在威脅；他相信該行政命令是在合法範圍內，他將關注州議會在五月中旬會期結束前是否以及會通過哪些相關立法。共和黨籍州參議院議長羅登（Caleb Rowden）表示，此事是三日開議的新會期的當務之急。

已24州對外資購地設限

全美各地對外國個人或實體擁有農地的限制有極大差異，至少廿四個州設限。支持設限者懷疑外國買家的動機，及其與意圖以土地充當間諜刺探或控制美國食物鏈之用的中國等對手的關係。

根據美國農業部的最新報告（含二○二二年數據），外國實體與個人控制持有美國土地的佔比不到二％，中企的佔比低於一％。加拿大投資人在外資持地佔比中排名第一。根據密州農業部，截至二○二一年，中國實體在密州持有四二五九六英畝（約一．七二萬公頃）農地，略低於所有外國實體持有該州約十萬英畝農地的一半；中資持有的密州土地多半是在該州北部充當養豬場之用，持有人是全球最大豬肉加工場史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods），而該公司在二○一三年遭中國萬洲國際集團併購，現為萬洲國際的全資子公司。

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