四成美國人︰外交事務為今年優先要務

最新民調顯示，愈來愈多美國人認為，外交政策應該成為2024年美國政府首要關注的議題，顯示以色列與哈瑪斯的戰爭，以及中國可能武力犯台，正加劇民眾焦慮。（歐新社）

2024/01/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東加薩走廊與烏克蘭戰場的戰鬥與僵局，讓去年國際局勢以血腥畫下句點。在海外發生戰爭之際，美聯社一項最新民調顯示，近四成美國人認為外交事務應該是今年美國政府的優先要務，此數字是前一年的兩倍之多。還有受訪者直指，擔心中國會入侵台灣，讓美國「分身乏術」。

美聯社民調 受訪者憂中國侵台

美聯社與美國芝加哥大學全國民意研究中心（NORC），上月對美國人民認為政府應該要在未來一年中著重那些施政領域進行開放式問卷調查，並列出多個項目，包括外交、移民、經濟等。

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調查結果顯示，卅八％受訪者把外交政策視為優先要務，此數字為去年相同類型民調結果的兩倍。而此數字在共和黨和民主黨選民中均有明顯增長，包括四十六％的共和黨選民和卅四％的民主黨選民都認為外交政策是下一屆美國政府的要務。去年的數字則分別只有廿三％和十六％。

來自維吉尼亞州的共和黨員卡皮托受訪時表示，他擔心中國可能很快進犯台灣，為美國創造第三個主要的潛在全球衝突來源。他在談到中國時稱，「他們很想讓我們分心在三方戰場上，但我們已經分身乏術了」。

調查還發現，對移民的擔憂從去年的廿七％攀升至卅五％。五十五％共和黨人表示，今年政府需要關注移民問題，而廿二％民主黨人將移民問題列為優先事項。

加州聖地牙哥居民布魯爾說，美墨邊境的非法移民問題越來越嚴重，「根本就是一場災難」。她還說，自己不會在明年總統大選中投給拜登或是共和黨總統候選人，而會投給獨立候選人小羅伯特甘迺迪。對於美國是否應該繼續對以色列、烏克蘭等國軍援，她則說：「我知道我們應該幫忙，但拜託，我們做得已經夠多了」。

美國人民對其他議題的關切度依序是通膨（卅％）、經濟（廿四％）、教育（廿二％）與氣候變遷和環境（廿一％）。此外，僅有十九％認為今年美國會比去年好，五十一％認為和去年差不多，廿九％認為會更壞。

這項民調於去年十一月卅日至十二月四日進行，共有一○七四名成年人受訪，抽樣誤差在正負四個百分點以內。

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