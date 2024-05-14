美國安顧問：華府不認為加薩發生種族滅絕

2024/05/14 05:45

〔中央社〕美國國家安全顧問蘇利文今天表示，美國不認為加薩正在發生種族滅絕，但是以色列必須盡更大努力保護巴勒斯坦平民。

法新社報導，就在停火談判停滯、以色列繼續對加薩走廊南部城巿拉法（Rafah）展開空襲的同時，蘇利文（Jake Sullivan）堅稱和平的責任落在巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）這一邊。

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他在簡報中說：「我們認為以色列可以而且必須盡更大努力讓對無辜平民的保護及其福祉獲得確保。我們不認為正在加薩發生的事是種族滅絕。」

蘇利文表示，美國「根據國際公認的種族滅絕條件，意圖才是重點」，達成以上評估。

他同時指出，美國總統拜登希望哈瑪斯遭到擊垮，但也理解巴勒斯坦平民「深陷悲慘境地」。

拜登以停止部分武器供應施壓以色列推遲對拉法的攻勢，遭到共和黨抨擊。與此同時，美國大學則因拜登挺以而出現抗議浪潮。

蘇利文表示，拜登認為，對拉法的任何攻勢「都必須跟同時回答『下一步呢』這個問題的戰略終局相連結」。

他說，這將避免以色列「陷入永無止境的戡亂戰役，最終削弱以色列力量與活力」。1130514

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