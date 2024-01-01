美中軍事對話 本月將恢復

「日經亞洲」去年十二月卅一日引述美國官員報導，美國和中國將在二○二四年一月恢復軍事交流。（歐新社檔案照）

2024/01/01 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「日經亞洲」去年十二月卅一日引述美國官員報導，美國和中國將在二○二四年一月恢復因前美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台而喊卡的軍事交流。報導引述專家分析指出，美中恢復軍事交流是否有助於亞太和平穩定，首先要看這些會談能否挺過一月十三日投票的台灣總統大選。

這將是美中繼二○二一年以來首度舉行「國防政策協調對話」（DPCT）。中國在二二年八月取消DPCT，以抗議裴洛西訪台。美國總統拜登與中國國家主席習近平二三年十一月在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談時，同意恢復軍事對話。

請繼續往下閱讀...

美國參謀首長聯席會議主席布朗，日前已與中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立透過視訊通話。

DPCT的與會主帥，通常是美國國防部副助理部長與中國人民解放軍少將；來自美國參謀首長聯席會議辦公室、印太司令部與國務院代表，以及中方解放軍官員，過去也曾出席。美國官員透露，雙方在DPCT之後將在二四年初舉行「海上軍事安全磋商機制協定」（MMCA）會談。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）指出，美中軍事接觸必須遠超越DPCT與MMCA這兩組會談；亞太地區真正的和平穩定，需要一套跨安全部門的強健與全面的接觸議題…「問題顯然在於，這些脆弱的會談能否挺得過即將到來的台灣選舉這場風暴」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法