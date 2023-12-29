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美再援烏2.5億美元武器 恐最後一波

美國國務院廿七日宣布今年最後一筆烏克蘭軍援。圖為烏軍坦克在烏東巴赫姆特市附近與俄軍對峙。（法新社檔案照）

美國國務院廿七日宣布今年最後一筆烏克蘭軍援。圖為烏軍坦克在烏東巴赫姆特市附近與俄軍對峙。（法新社檔案照）

2023/12/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院廿七日宣布，拜登政府根據總統撥款權，由先前直接提撥用於援助烏克蘭的國防部儲備物資，提取價值二．五億美元的武器和軍事裝備供烏國繼續對抗俄羅斯，但這回是最後一次；未來是否援烏抗俄交由美國國會決定，呼籲國會迅速採取行動，為烏國提供新的援助資金。

美國國防部發言人加恩廿七日表示，五角大廈已無剩餘資金補充援烏產生的美軍庫存缺口，將影響美軍戰備。美國國家安全會議發言人柯比十八日曾預告，美國總統拜登擬本月提出新的軍事援烏計畫、後續援助則需國會協議，「當這個援助完成後…我們將不再擁有補給授權，我們需要國會立即採取行動」。

根據國務院聲明，這波二．五億美元援烏武器包括防空彈藥、其他空防系統零件、M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）的額外彈藥、一五五毫米和一○五毫米火砲彈藥、反裝甲彈藥以及逾一千五百萬枚彈藥。聲明敦促美國國會就對烏新援助迅速採取行動，「透過幫助烏克蘭自衛並確保其未來，來促進我們的國家安全利益」。

籲國會迅速通過預算

烏俄開戰以來，美國國會批准援烏超過一千一百億美元，但今年一月共和黨人掌控聯邦眾議院後，國會就未批准過任何援烏資金。拜登總統十月十九日就以色列、台灣、烏克蘭、美墨邊境議題提出一○六○億美元緊急撥款，指定其中六一○億美元用於援烏，但遭參眾兩院共和黨人以要求優先解決邊境安全問題為由反對，援烏立法因此擱置。美國國會將在明年一月八日復會。

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