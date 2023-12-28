涉收受中資 尚比亞外長閃辭

尚比亞外交部長卡庫博疑似收受中國礦業商人資金，26日請辭獲准。（美聯社檔案照）

2023/12/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕非洲東南部內陸國家尚比亞（Zambia）的外交部長卡庫博（Stanley Kakubo），疑似收受中國礦業商人資金，又有疑似他本人數鈔票的影片流出，在網路上引發熱烈議論。數小時後，尚國總統辦公室宣布，卡庫博廿六日請辭獲准。

與中國礦商往來 數鈔票影片瘋傳

法新社報導，卡庫博自二○二一年九月起一直擔任外長，廿六日稍早，一段顯示卡庫博與一名中國男子數著堆在桌子上一大堆美元現鈔的影片，在社群媒體上瘋傳。一張日期為去年七月八日的簽名字據照片，也被公布在網路上，顯示卡庫博與一名張姓中國商人之間，疑似有礦業經營的金錢往來。字據點名一家中國礦業公司與尚比亞一家礦業公司，指稱它們「交換十萬美元」。

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雖然字據上有卡庫博與張姓商人的姓名，但據報導，包括該字據及影片都無法立即證明真偽，但四十三歲的卡庫博已火速請辭，並獲尚比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）批准。

卡庫博隨後發表聲明，強調其私人家族事業與夥伴之間的商業行為，遭到外界惡意扭曲，為維護各方聲譽，並避免政府推動改革的努力失焦，主動請辭外長職務。

中國企業大量參與尚比亞的採礦業，也是尚比亞銅的主要進口國。中國大使館去年表示，已有六百多家中企在尚比亞投資超過卅億美元（約九二五億台幣）。

此外，尚比亞由於因應武漢肺炎疫情於二○二○年發生主權債務違約之後，身為最大債權國的中國也在其債務重組過程中扮演要角，因此卡庫博一案雖仍有許多細節尚待釐清，但也凸顯出中國商業人士、資金與當地政治人物之間錯綜複雜的關係。

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