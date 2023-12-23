日本明年度預算減少 12年來首見

日本新年度防衛預算再創新高，達七．九四兆日圓，加強距外反擊能力是重點之一，向美國採購的戰斧巡弋飛彈也將提早一年交貨。圖為美軍驅逐艦在地中海發射巡弋飛彈。（美聯社檔案照）

2023/12/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本內閣會議廿二日通過二○二四年度總預算草案，達一一二兆七一七億日圓（約廿四兆九八○七億台幣），總額雖為十二年來首次低於上年度，但仍是繼上年度以來第二次破一一○兆日圓大關，為史上第二高。其中，防衛預算達七兆九四九六億日圓，再創新高紀錄，加強距外反擊能力和建構飛彈防禦網仍為重點。

另一方面，日本內閣廿二日通過「防衛裝備移轉三原則」和運用方針的修正，大幅放寬防衛軍備的出口管制，日本取得他國授權生產的軍備成品，將全面解除對授權國的出口禁令。對於日本三菱重工業取得美國洛克希德．馬丁等公司授權，在日本製造的地對空攔截飛彈「愛國者三型」（PAC-3），內閣會議也正式決定向美國提供。

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日本下年度總預算較上年度減少二兆日圓左右，主要是減少了疫情下的經濟對策等巨額特別開支，回復疫情前的常態。不過在歲出部分，隨著高齡社會的需要，有三分之一用於社會保障費用，償還國債及支付利息的國債費高達廿七兆日圓也創新高。

防衛預算增16.5％ 仍創新高

下年度防衛預算達七兆九四九六億日圓，較上年度增加十六．五％，主要是日本在去年決定從根本強化防衛力，制定二○二三年到二七年五年度總額四十三兆日圓的防衛力整備計畫。從預算項目來看，加強對敵方基地反擊能力，以及強化飛彈防禦網為下年度的重點。其中編列七三四○億日圓採購長程飛彈以建構距外防衛能力，強化飛彈防禦網的預算約佔一兆二四七七億日圓，包括新造兩艘搭載神盾系統的船艦，預定於二○二七年及二八年服役。

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