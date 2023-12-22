議員當共諜 比總理正視中國敵意

針對比利時極右派政黨成員曾遭中國情治單位吸收與從事助中活動，比利時總理德克魯廿日直言中國是一個「有時頗具敵意」的國家。圖為德克魯十五日在歐盟領袖峰會上受訪。（彭博）

2023/12/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在稍早多家報紙踢爆中國曾利誘一名比利時極右派政黨成員擔任共諜後，比國總理德克魯（Alexander De Croo）廿日表示，中國是一個「有時頗具敵意」的國家。

根據路透報導，德克魯表示，比利時不該低估外國勢力有多不喜歡比國的民主與團結；與俄羅斯不同的是，中國並未攻擊歐洲大陸，但「仍是一個有時頗具敵意的國家，不該等閒視之」。他還說，比利時的民主正被人論斤估兩出賣，中方試圖用錢取得影響力，以破壞比利時民主的穩定，「有了『中國門事件』，或者該說是中國的利益，一切都攤在我們眼前」。

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德克魯所稱的「中國門事件」，是針對英國金融時報、法國世界報與德國明鏡週刊上週踢爆的比利時共諜案，報導中稱比國荷語區主張弗拉芒獨立的極右派政黨「弗拉芒利益黨」前參議員法蘭克．克雷爾曼（Frank Creyelman），曾與中國間諜至少合作三年。

上述媒體報導指稱，克雷爾曼被中國國安部吸收，中方曾要求克雷爾曼影響歐洲對於北京當局打壓香港民主與迫害新疆維吾爾人等議題的討論，還要求克雷爾曼協助擾亂一場有關台灣的會議。

克雷爾曼在被爆料後遭開除黨籍，但德克魯說，克雷爾曼的兄弟、同樣也是「弗拉芒利益黨」成員的史蒂文·克雷爾曼，應被免除比利時國會國防採購委員會主席一職。

德克魯坦承史蒂文的去留非他能決定，但稱他的宗旨是「安全勝於遺憾」，畢竟史蒂文擔任比國國會中最敏感委員會之一的主席，而他的兄弟則是捲入共諜案的當事人。

中國門 不輸卡達門醜聞

德克魯還把這起「中國門」共諜案與所謂的「卡達門」醜聞相提並論。「卡達門」是數十年來撼動歐盟政壇的最大醜聞，關鍵是卡達與摩洛哥涉嫌賄賂政治人物、議會助理與非政府組織以影響歐洲議會的決策。

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