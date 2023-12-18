對抗中、朝 日防衛預算連3年創新高

日本防衛省擬提出二○二四年防衛預算需求，金額達七‧七兆日圓（約台幣一‧七兆元）。（路透檔案照）

2023/12/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應國際情勢變化，日本持續強化防禦部署。日媒披露，防衛省擬提出二○二四年國防預算需求，金額七‧七兆日圓，相當於台幣一‧七兆，大幅高於去年度防衛預算，連續三年創新高。

共同社十六日援引日本政府相關人士獨家披露，下年度欲編列約七‧七兆圓防衛預算，包括做為破壞他國境內飛彈基地等反擊能力的國造長程飛彈採購費及新世代戰機研發費等，日政府正展開最終協調，國防預算案將在廿二日的內閣會議上敲定。

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日本政府去年十二月在內閣會議上通過國家安全保障戰略等三文件，要求到二○二七年度為止的五年內，將確保總計約四十三兆日圓（約九‧五兆台幣）的預算規模，以全面強化國防能力。基於此方針，明年度年度防衛省預算的概算要求總額，大幅高於二○二三年度預算（尚未追加前）的約六‧八兆日圓。

官員說，預算申請目的為推動採購長程飛彈，這筆預算將用於陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈射程延長至約一千公里的性能提升量產費，還有用於南西諸島等島嶼防衛的「高速滑翔彈」早期裝備型的量產費。

報導提及，強化防衛力主要為七個領域，除以購置長程飛彈和完善「神盾系統搭載艦」為首的防空能力提升，還有擴大無人機運用、太空和網路等新領域、確保彈藥等以提升持續戰鬥能力等，預算申請將以這些領域為重點。

針對中國及北韓威脅，日相岸田去年宣示，到了二○二七年底，要將國防預算提高到國內生產毛額（GDP）的二％。日本二○二○年放棄部署「陸基神盾」（Aegis Ashore）飛彈防禦系統後，決定興建兩艘「神盾系統搭載艦」做為替代方案，明年度考慮編列約三八○○億日圓經費。

日本與英國、義大利將聯合開發新世代戰機，二○二四年度預算的概算要求將編列約六四○億日圓開發經費。此外，為了開發攻擊艦艇和陸地目標的「精密誘導彈」，將編列約三二○億日圓經費。

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