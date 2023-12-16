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港警再通緝5流亡港人 英美不甩

香港警務處國安處總警司李桂華（右）及高級警司洪毅十四日召開記者會，宣布對五名流亡海外的香港異議人士發出通緝令。（路透）

香港警務處國安處總警司李桂華（右）及高級警司洪毅十四日召開記者會，宣布對五名流亡海外的香港異議人士發出通緝令。（路透）

2023/12/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警務處國家安全處十四日宣布，各懸賞一百萬港幣（約四○五萬台幣）緝捕五名流亡英美的香港反對派人士，為港警第二次提供巨額獎金追捕嫌犯。然而，英美當局批評這些舉動，強調倡議者在他們國家享有自由，要求北京和港府停止迫害。

這五名港人包括前英國駐港總領事館職員兼英國港僑協會創辦人鄭文傑、美國港人組織「我們是香港人」總監許穎婷、前「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）香港代表邵嵐，及曾呼籲人們加入外國軍隊、接受軍訓、以武力迫使香港政權改變的霍嘉誌和蔡明達，指控他們犯下「煽動分裂國家」、「勾結外國或境外勢力」等罪，最高可判無期徒刑。

英國外交大臣卡麥隆批評港警，發布通緝令更是「對民主和基本人權構成威脅」，強調英方不會容許外國勢力恐嚇、騷擾或傷害在英人士或社區，呼籲北京廢除「港區國安法」，停止迫害。指示駐中港官員向中方「緊急提出這個問題」。美國國務院發言人米勒表示，「強烈譴責任何在域外行使中國國安法的企圖，香港當局在美國境內沒有管轄權」。

各懸賞一百萬港幣

中國駐英大使館則批評英方詆毀香港法治和干涉內政，強烈敦促英方配合將「反中亂港」份子緝拿歸案。港警國安處七月就曾通緝前立法會議員羅冠聰等八人，賞金同樣是每人一百萬港幣。

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