匈牙利卡500億歐元援烏 放手入盟協商

歐盟十四日通過決議，啟動烏克蘭、摩爾多瓦入盟談判。圖為二月九日歐盟峰會期間烏克蘭總統澤倫斯基（中）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）、歐盟高峰會主席米歇爾（右）並肩而行。（美聯社檔案照）

2023/12/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐洲聯盟（EU）十四日針對援助烏克蘭五百億歐元（約一．七兆台幣）抵禦俄羅斯入侵的決議，在匈牙利總理奧班否決的情況下卡關，這對未獲美國國會六一○億美元（約一．九兆台幣）額外援助的烏國總統澤倫斯基來說是另一次失利；不過，在歐盟啟動候選成員國協商的決議案方面，匈牙利決定棄權，讓表決順利通過。即便程序可能耗費數年之久，澤倫斯基仍大讚這對烏克蘭和歐洲大陸來說是一大勝利。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ寫道，「我要對每一位努力讓此事成真及每一位提供協助者表達感謝。我要為這一天向每位烏克蘭人道賀…歷史是由那些為了自由奮鬥不懈的人所締造」。澤倫斯基也對同樣啟動入盟協商的摩爾多瓦總統桑杜，以及被列為候選國的喬治亞總統佐拉比契維利表達祝賀。

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早已表態否決兩項決議案的匈牙利是俄羅斯在歐洲最親密的盟友。奧班強調，他仍抱持強烈反對立場，「烏克蘭還未準備好讓我們對其歐盟會員資格展開談判」，只是礙於其他廿六個成員國態度堅定，才決定棄權。一名不具名歐盟官員透露，決議過程中，奧班在德國總理蕭茲請求下，同意先短暫離開會議室，等他回來時，表決已經過關。奧班妥協的原因，在於匈牙利也需要歐盟的援助，但奧班最後仍擋下了烏克蘭急需的大筆援助經費。歐盟高峰會主席米歇爾表示，成員國領袖會在明年一月重新召開會議，努力打破僵局。

比利時首相德克羅認為，啟動談判是對俄羅斯總統普廷傳達一項極為清楚的訊息，那就是歐盟不會棄烏克蘭於不顧；美國國家安全顧問蘇利文說，美方對歐盟做出的歷史性決議表示歡迎。然而，在正式啟動談判前，歐盟各國還得就談判架構達成共識，意味著奧班仍有機會出手阻擋。

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