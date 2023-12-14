美對台戰略模糊 無助遏中

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可投書媒體，呼籲美國總統拜登結束對台灣的「戰略模糊」政策，才能有效嚇阻北京，並採取更多行動，反制中國公然干預台灣大選。（取自全球台灣研究中心官網）

2023/12/14 05:30

美前國防官員籲對北京採取更多行動

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣將在數週後舉行總統大選，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）十二日在美國「國會山莊報」（The Hill）撰文，呼籲美國總統拜登結束對台灣的「戰略模糊」政策，才能有效嚇阻北京，並採取更多行動，反制中國公然干預台灣大選。

可派遣航艦戰鬥群通過台海

包士可建議，美國已有十六年未派遣航空母艦戰鬥群通過台海，現在派遣一支航艦戰鬥群低調通過台海，將傳達美國嚴肅以待的訊息，結束危險的戰略模糊政策，並防止有如一九五○年北韓入侵南韓時犯下的災難性戰略誤判。

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美應反制中國干預台灣大選

包士可指出，一如過去幾次選舉，中國已透過談話和軍事演習，加強對台施壓，企圖迫使台灣選民拒絕民進黨候選人賴清德。若賴清德當選、民進黨在八次正、副總統直選中贏得第五次勝利，北京或許會援引二○○五年的「反分裂國家法」，採取一系列行動，包括如同去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣時，中國對台實施的海上、空中隔離、禁運或封鎖措施，或者也可能奪取台灣離島或發動全面兩棲、空中和飛彈攻擊，入侵台灣。

包士可強調，所有這些軍事手段選項都有一個關鍵元素：美國在擊敗這場侵略行動上，扮演關鍵卻尚未確定的角色。拜登已四度表明，他的政府會直接保衛台灣，但每次發表這類談話後，白宮、國務院或拜登本人卻又藉由「解釋」美國對台政策沒有「改變」，來淡化這項訊息的嚇阻價值。

可靠的承諾 才能嚇阻中犯台

令人遺憾的是，美國對台政策是明白且刻意不做承諾，例如一九九五到九六年台海危機期間，時任美國國防部助理部長奈伊（Joseph Nye）被中國軍方官員問到，若中國採取進一步行動攻擊台灣，美方會有何反應時，他說：「我們不知道，你們也不知道，這取決於具體情況。」這也就是當前所謂的「戰略模糊」。

包士可認為，美國從來沒有承諾使用武力防衛台灣，北京也從未放棄使用武力征服台灣。唯有美國提出對台灣可靠、充分準備且具有說服力的承諾，才有可能讓北京認為，中國若侵犯台灣，會付出極為高昂的代價。而要達成這樣的嚇阻力，有賴於在兩個軍事層面上的清晰立場：以集體自衛行動保衛台灣對抗中國侵略，以及透過直接戰爭行動保衛美國和其盟邦免於遭中國報復。這兩項目標都取決於美國能否取得升級戰事主導地位（escalation dominance）。

應表明有動武跡象 美就反擊

包士可認為，拜登應該表明，一有中國攻擊或對台封鎖的跡象，美國就會部署海、空軍，摧毀侵略部隊；若中國對協防的美國或盟國部隊採取報復攻擊，美國將立即打擊中國的攻擊來源。如此一來，是否要將情勢升級到第三次世界大戰，端視北京的決定，但他研判習近平等人不會自我毀滅。北京一旦確信華府將依照其升級主導地位的情況行事，就不會在一開始發動對台敵意行動。

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