坎貝爾：美日韓三方信賴 中國永難及

美國準副國務卿坎貝爾七日出席參議院的任命聽證上，指稱中國無法像如今關係緊密的美日韓般贏得日韓的信任。（美聯社）

2023/12/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副國務卿被提名人坎貝爾七日表示，即使北京尋求恢復中日韓三邊峰會，也無法成功贏得如當前華府享有日韓的信任；此外，坎貝爾還呼籲國會履行對三個太平洋島國提供經援的承諾，以免中國乘虛而入。

坎貝爾：日韓不會相信中國

現任白宮印太事務協調官的坎貝爾是在他副國務卿任命案的國會聽證上，做上述表示。針對曾出使日本的參議員海格提（Bill Hagerty）拿今年八月美日韓元首在大衛營舉行峰會與已停辦四年的中日韓三方峰會相提並論，坎貝爾說，他深信中國將無法成功建立如今美國與日本、南韓所建立的信賴關係。

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坎貝爾說，中國在二○○○年代曾相當積極尋求中日韓三邊峰會，但稍後因外交分歧克制與日韓的接觸，中日韓三邊峰會框架也隨之擱置。中日韓三邊峰會最後一次舉辦是二○一九年十二月。

坎貝爾還說，中國意識到亞洲安全格局最重大的變化，在於日韓兩國最終以及從根本上拋卻敵意，以專注於包括能源、技術、安全、人際與教育等未來的一切事務；美國應該更公開稱許日韓兩國所面臨的風險與所展現的勇氣，必須要讓日韓認識到美國在各個可能的層面上，全力支持日韓為改善其雙邊關係所做的一切。

重視印太 籲加速經援3島國

儘管新職副國務卿的職責範圍更廣，坎貝爾指出，美國不能將目光從印太地區移開；美國在中東與烏克蘭的努力至關重要，但「從根本上說，我們在本世紀接下來時間的長期利益，大抵上是在印度太平洋地區，且（該區）確實存在戰略意外的風險…有些國家正在測試我們，看看我們是否（對印太地區）全神貫注。」

坎貝爾還表達對太平洋島國密克羅尼西亞、馬紹爾群島與帛琉新的二十年資助計畫看法，認為國會應該批准與之續簽價值七十一億美元的「自由聯合協定」（COFA），因為「中國正虎視眈眈」；美國要是不批准該資助，中國外交官、軍方或其他人隔天就登機飛往這些國家、喬出一份對中國更有利的方案。

聽證會上，坎貝爾也首次向國會議員證實，拜登政府從未邀請香港特首李家超出席上月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。他說，美國很清楚地向中國與香港政府表明，「他（李家超）不會受到歡迎，他必須派遣第二人選來參加，他也確實這麼做了」。

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