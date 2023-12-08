美眾院前議長麥卡錫不尋求連任

美國聯邦眾議院前議長麥卡錫宣布，將於今年底辭去國會議員職務，也不會在明年的大選中尋求連任。（美聯社檔案照）

2023/12/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦眾議院前議長麥卡錫六日宣布，將於今年底辭去國會議員職務，也不會在明年的大選中尋求連任，意味麥卡錫在國會為民喉舌的生涯將就此告終。

現年五十八歲的麥卡錫是透過投書華爾街日報，宣布這項消息。麥卡錫說，他決定在今年底離開眾院，以新的方式為美國效力，「我知道我的工作才剛開始」。麥卡錫暗示，離開眾院、但不會退出政壇，今後將繼續為美國招募最優秀、最聰明的人才競選公職，期許共和黨日益壯大，並承諾將貢獻個人經驗以支持新世代領袖。

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今年一月，來自加州的麥卡錫歷經十五輪投票才成為眾院議長，十月便遭眾院同僚罷免。共和黨在去年期中選舉奪回眾院，但領先席次不多，再加上眾院稍早才驅逐醜聞纏身的紐約州共和黨籍眾議員桑托斯，麥卡錫去職後，眾院兩黨席次差距將進一步縮小為七席（二二○比二一三）。加州與紐約州將補選，以填補桑托斯與麥卡錫的空缺。

當初投票贊成罷免麥卡錫的八名眾院共和黨議員之一古德（Bob Good），在被「今日美國報」問到對麥卡錫走人的看法時表示，感謝麥卡錫的服務，祝他順利。

麥卡錫雖未在投書中言明，但「今日美國報」直指他不會在明年尋求連任。此外，麥卡錫選在加州十二月八日競選連任申請最後期限前宣布離開國會，也暗示不會再戰。

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