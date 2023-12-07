外交政策雜誌：美國印太聯盟網絡 歷來最穩固

美國在東北亞正處於具歷史性意義的強勢地位，與傳統盟友日本和南韓的關係持續強化。圖為南韓總統尹錫悅（左起）、美國總統拜登和日本首相岸田文雄上月16日在舊金山亞太經合會（APEC）領袖峰會場邊舉行三方會談。（法新社檔案照）

2023/12/07 05:30

美台關係 也是1979年斷交以來最穩固

〔國際新聞中心／綜合報導〕二○二三年即將結束，美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌五日指出，由於中國持續咄咄逼人，升高鄰國的不安全感，愈來愈多印太國家放棄不選邊的立場，改而採取針對中國的制衡戰略，美國在印太地區的聯盟與夥伴關係，已達到歷來最穩固的現狀，包括美台關係也是自一九七九年斷交以來最穩固。

嚇阻中朝 美在東北亞地位史上最強勢

報導說，美國數十年來一直持續建立這些友誼網絡，並將其制度化，以增強對中國與北韓的嚇阻力。在東北亞，美國正處於具歷史性意義的強勢地位，與傳統盟友日本和南韓的關係持續強化；在東南亞，由於中國在南海和太平洋擴張，美國與菲律賓、越南和澳洲的關係，也提升到新的位階。

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美台關係方面，美國前總統川普任內通過的「台灣旅行法」與「台北法案」，除鞏固台灣的主權現狀外，也有助於拓展台灣的外交空間。而在拜登政府任內，前聯邦眾議院議長裴洛西去年八月訪台，美國海軍幾乎每月都派出軍艦通過台灣海峽，展現台海的國際地位，也嚇阻中國對台侵擾。華府也持續致力於定期對台軍售，拜登更曾在四個不同場合公開表明，倘若中國武力犯台，美國將進行軍事干預。

日本方面，美日同盟一直是華府東北亞戰略的基石，如今兩國更在外交政策、國防戰略等幾乎各個層面合作與協調。日本不僅是「四方安全對話」（Quad）成員，近年來也持續擴大在區域安全扮演的角色，在距沿岸更遠處執行軍事行動，包括與美國海軍和其他夥伴在南海進行聯合巡邏。

南韓總統尹錫悅上任以來，首爾深化與美國的聯盟關係，堅定支持美國對朝鮮半島的倡議，將資訊分享與協調擴大到核子領域，也力挺對整個地區與其他地方的倡議，包括對台海和平穩定的承諾。

在東南亞，由於中國在菲律賓專屬經濟區具脅迫性的「灰色地帶」策略，馬尼拉與華府的關係，已從菲國前總統杜特蒂改採親中路線後全面恢復。今年稍早，現任總統小馬可仕將美菲「加強國防合作協議」涵蓋的軍事基地數量，從五個擴大到九個，讓美軍部隊能事先部署武器與輪調部隊，俾便在未來遭遇與中國有關的軍事事件時提供協助。

越南方面，拜登今年九月訪問河內，將兩國夥伴關係從「全面」升級到最高層級的「全面戰略」，表明雙方同意深化安全合作，在南海應對中國擴張。澳洲也和美國的步調日趨一致，除了加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），雙方並在聯合基地、武器製造、加強空中作戰等多領域合作。

在南亞，美國和印度的戰略夥伴關係持續升溫，雙方承諾在多個領域擴大安全合作，包括共同生產噴射發動機、讓美國海軍使用印度港口設施、聯合採購武裝無人機等。華府希望做為「四方安全對話」一員的新德里，能夠在抗衡中國上扮演重要角色。

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