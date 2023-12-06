法國印太軍事設施 澳洲將共享

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（左）將在七日訪問澳洲期間，與澳洲總理艾班尼斯（右）簽署範圍廣泛的雙邊安全協議，其中涉及徵募澳洲警察出任國家警察部隊重要職務。（美聯社檔案照）

2023/12/06 05:30

達成軍事互惠協議

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕在中國持續擴張太平洋地區影響力之際，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）四日與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）舉行會談後，共同宣布達成軍事互惠協議，以現有法律架構提升使用彼此軍事基地的權限，並將舉行更多聯合軍事演習、提升情報共享等。這意味著兩國逐漸走出「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核潛艦計畫所引起的外交爭執。

走出AUKUS外交爭執

根據協議，兩國同意加強各自軍隊的「相互准入」，澳洲若能進入法國在太平洋和印度洋的設施，將可促進澳洲「在優先行動地區有更持久的存在」。

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美國總統拜登、英國前首相強森和澳洲前總理莫里森在二○二一年九月宣布成立AUKUS，由英美協助澳洲打造核動力潛艦艦隊，以捍衛印太地區和平穩定和自由航行等主張。然而，此舉讓法國損失為澳洲建造價值達四百億美元的十二艘柴電動力潛艦，巴黎一度召回駐澳、美大使表達抗議。

柯隆納表示，兩國都想從AUKUS的爭議向前邁進，將焦點置於攜手穩定區域局勢等事務上，「我們的任務是重啟、重建…我們在二○二一年九月之前的關係，而且要更進一步，圍繞堅實的計畫真正建立一段新關係」。柯隆納強調，印太地區的穩定是法國的首要之務，「我們是一個太平洋國家，我們決心建立、壯大我們與區域夥伴的合作」。

法國在太平洋的屬地玻里尼西亞、新喀里多尼亞的多個基地，部署近三千名軍事人員。法國總統馬克宏今年稍早宣布，將擴大法軍在新喀里多尼亞的部署，並在首都諾美亞建立新的軍事學院，訓練軍事人員。

澳與巴紐 將簽安全協議

與此同時，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普五日證實，將在七日訪問澳洲期間，與澳洲總理艾班尼斯簽署範圍廣泛的雙邊安全協議，其中涉及徵募澳洲警察出任國家警察部隊的重要職務。他強調，「這一安全安排符合巴紐及澳洲的最佳區域安全利益」。美聯社報導，澳洲與其最近鄰國巴紐之間的安全協議，對於這個美國盟邦對抗中國擴張區域影響力至關重要。

巴紐國務部長特卡琴科進一步指出，國防和內部治安是巴紐與澳洲安全協議的重要部分，除了警務合作，這項協議也將協助巴紐農民符合澳洲嚴格的生物安全規則，提高機場的生物辨識技術。

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