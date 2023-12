中英對照讀新聞》Police charge director of Miss Nicaragua pageant with running “beauty queen coup” plot 警方指控尼加拉瓜小姐選美主辦人策劃「選美政變」

23歲尼加拉瓜小姐帕拉西奧絲,11月18日摘下環球小姐后冠。(美聯社)

2023/12/04 05:30

◎陳成良

Nicaraguan police said Friday they want to arrest the director of the Miss Nicaragua pageant, accusing her of intentionally rigging contests so that anti-government beauty queens would win the pageants as part of a plot to overthrow the government.

尼加拉瓜警方週五表示,他們想逮捕尼加拉瓜小姐選美比賽的負責人,指控她蓄意操縱比賽,讓反政府選美皇后贏得選美比賽,這是推翻政府陰謀的一部分。

It all started Nov. 18, when Miss Nicaragua, Nicaragua’s Sheynnis Palacios won the Miss Universe competition. The government of President Daniel Ortega briefly thought it had scored a rare public relations victory, calling her win a moment of “legitimate joy and pride.”

這一切始於11月18日,當時尼加拉瓜小姐、尼加拉瓜的謝尼斯·帕拉西奧絲贏得環球小姐比賽。總統丹尼爾·奧蒂嘉的政府曾短暫認為自己取得罕見的公關勝利,稱她的勝利是「正當的喜悅和驕傲」。

But the tone quickly soured the day after the win when it emerged that Palacios had posted photos of herself on Facebook participating in one of the mass anti-government protests in 2018.

但在獲勝後的第二天,當帕拉西奧絲在臉書上發佈自己參加2018年大規模反政府抗議活動的照片時,氣氛迅速惡化。

The protests were violently repressed, and human rights officials say 355 people were killed by government forces. (AP)

這些抗議活動遭到暴力鎮壓,人權官員表示,有355人被政府軍隊殺害。(美聯社)

新聞辭典

rig:操縱,對…做手腳。例句:He first blamed the referee, and then said that the game was rigged.(他先是責備裁判,接著又說比賽被人動過手腳。)

legitimate︰形容詞,合法的、正當的。例句:He is the legitimate heir to the property.(他是這筆財產的合法繼承人。)

