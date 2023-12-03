中國呼吸道疫情 引發國際憂心 美參議員促拜登實施中國旅行禁令

中國各地呼吸道疾病病例激增，兒童醫院候診室擠滿病患，疫情引發國際憂心。（美聯社）

2023/12/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國呼吸道疾病病例激增引發國際憂心。美國共和黨參議員魯比歐率同黨四名同僚范斯、史考特、特本維爾和布勞恩，一日發布公開信要求美國總統拜登對中國實施旅行禁令，「我們應立即限制美國和中國間的旅行，直到我們知曉更多新疾病所帶來的危險」。

魯比歐：武肺流行 川普正確設禁

魯比歐在信中強調，在武漢肺炎大流行期間，中共混淆疫情真相且缺乏透明度，當時川普總統採取行動實施旅行禁令，事後證明為正確之舉，呼籲拜登政府應該立刻遵循。

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中國駐美大使館 批魯氏惡意捏造

中國駐美大使館批評魯比歐居心不良，有關說法純屬惡意捏造，中方堅決反對。美中航班自武肺疫情爆發後銳減，直到近幾個月穩定上升，從八月每週核准十二航班，十一月九日增至每週卅五航班。不過仍遠低於疫情爆發前的數量。

對此，美政府官員表示，美方正密切關注中國呼吸道疾病上升情形，「我們正看到季節性趨勢。此刻尚無顯現出異常。在美國急診部門尋求照護的民眾，也沒有跡象顯示與中國的呼吸道疾病爆發有關」。

紐約時報報導，世界衛生組織、全球專家和美國衛生官員皆指尚無新病原體的威脅徵兆，目前的證據顯示大規模感染來自中國解除嚴厲封控措施的後遺症和天氣寒冷所導致的流感病毒，且近幾年移除防疫措施的國家，都經歷了兒童循環性呼吸道疾病上升的趨勢，如去年冬季的美國，及更早之前的澳洲。美國疾病管制與預防中心（CDC）主任科恩認同上述評估，稱「我們能夠全然肯定的是，沒有新品種病原體」、「這一切都與已知病毒、細菌在幼兒族群中增生有關」。

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