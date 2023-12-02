休戰攔獲火箭彈 以再攻加薩109死

巴勒斯坦加薩走廊南部邊境城市拉法一日再度迎來砲火，七天休戰協議到期後即重啟攻擊的以色列擊中一棟民宅後，當地巴勒斯坦男性火速抱起受傷的孩童。（路透）

2023/12/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕多國居中斡旋的加薩走廊休戰協議在兩度展延、共計停火七日後，於當地時間一日上午七時（台灣時間下午一時）到期，由於以國聲稱協議到期前攔截到加薩走廊射出的火箭彈，以軍在協議到期後卅分鐘隨即宣布重啟攻擊，以軍宣稱當天打擊超過二百個「恐怖目標」，哈瑪斯證實加薩走廊有一○九人遇害。

以軍在攻擊的同時，也在南加薩上空散發傳單，呼籲巴人撤離位在甘尤尼斯以東的家園，警告甘尤尼斯已經變成危險戰區。其他的傳單則警告北加薩數個社區的民眾往南撤離。此外，以軍也公布一張地圖，把加薩市劃分成數百個寫上編號的地區，要求巴人記住自己家所在地區的編號，以備撤離之需。

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面對以軍猛烈攻勢，美國白宮發表聲明，表示將繼續和以色列、卡達與埃及合作，希望延長加薩走廊的「人道暫緩」，強調總統拜登與國安團隊希望看到剩餘的人質獲釋。

本週進行以哈戰爭以來第三度中東行的美國國務卿布林肯，於休戰協議最後一天還敦促以國，對加薩走廊恢復「重大軍事行動」前，應先為當地巴勒斯坦平民建立出安全區，「必須制訂人道主義平民保護計畫，將無辜的巴勒斯坦人民傷亡降到最低」，以免平民大量流離失所情況，及對生命或醫院、發電廠、水利設施等關鍵基礎建設造成傷害。

哈瑪斯一日提議，願意送還之前在以軍空襲中喪生的以國三名人質屍體，包括一名母親與她兩名四歲、十個月大的兒子，並且釋放他們的父親和另外兩名人質，來交換以方延長停火。但以國總理納坦雅胡辦公室表示，以方重啟攻擊係哈瑪斯違反休戰協議在先，重申以國致力達成的作戰目標：釋放人質、消滅哈瑪斯、確保加薩永不再對以國居民構成威脅。以國並譴責哈瑪斯迄今未公布完整人質名單。以方宣稱，仍有一三七名人質在哈瑪斯手中。

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