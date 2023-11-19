內外交迫 拜登連任路顛簸

雖然APEC峰會風光落幕，但從以哈衝突、烏俄戰爭膠著，再到美中緊張等外國問題，都讓剩不到一年就要面臨總統連任選戰的拜登分身乏術。（路透檔案照）

2023/11/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國風光主辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並順利推動拜習會之際，華爾街日報（WSJ）十八日指出，從以色列與哈瑪斯的鬥爭、陷入僵局的烏克蘭戰爭，再到美中兩國緊張關係慢速緩和等外國問題，都讓剩下不到一年就要面臨總統連任選戰的拜登分身乏術，難以說服選民再次將票投給他。

報導指拜登將捍衛民主當作其任期的核心宗旨，喜歡在世界舞台上扮演政治家的角色，希望利用其數十年的外交政策經驗來穩定紛亂的全球局勢。然而，絕大多數美國選民表示，他們最關心的還是國內事務，尤其是經濟問題，但拜登決定將美國的資金、武器和威望投入烏克蘭和中東的戰爭中，可能讓他在投票箱前付出代價。

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全球局勢紛亂 分身乏術

在此情況下，拜登愈來愈希望選民明白，發生在美國以外數千公里的事件，與美國自身息息相關。減弱對烏克蘭的支持，可能促使俄羅斯向歐洲其他國家採取激進行動，從而迫使美國軍事介入。中東更廣泛的衝突，尤其是與伊朗的衝突，也可能將美國拖入區域戰爭。至於與中國的緊張關係加劇，則可能引發更深層的貿易戰，進而傷害美國財政。要是北京和華府因台灣或其他問題直接爆發軍事衝突，美國和盟友承受的後果將更劇烈。

國內經濟 選民感受更深

儘管如此，這些論點可能無法引起部分選民的共鳴。民調顯示，這些選民緊盯的是國內物價，而共和黨人正試圖利用這一點。川普和一些共和黨議員認為，拜登對中國過於寬鬆，美國也不應繼續提供烏克蘭大筆援助。對拜登政府來說，這次的「拜習會」就是為了控制美中競爭，好讓拜登政府有時間解決更迫切的危機，並推行重建美國製造業等國內政策。

白宮聯絡室主任拉伯特表示，加強美國海外同盟，有助於確保美國經濟復甦和成長。據了解，拜登政府正在推行「針對中產階級的外交政策」，將外交政策和國內目標融合在一起，以引導投資及在國內創造就業機會。

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