不滿埃及人權問題 美17.5億元軍援轉給台灣

美國報載拜登政府以埃及當局未能改善人權為由扣下八千五百萬美元的援助款，並打算將其中五千五百萬轉給台灣。圖為英國籍的埃及知名異議人士法塔的家屬與支持者今年七月三日在倫敦的英國外交部外為法塔祈禱，要求埃及放人。法塔因為在臉書批評埃及政府，於二○二一年被判入獄五年。（歐新社）

2023/09/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十三日獨家披露，由於埃及未能在人權與其他議題上有所進展，美國拜登政府打算將原本分配給埃及的部分「外國軍事融資」（FMF）轉給台灣，金額為五千五百萬美元（約十七．五億台幣）。拜登政府上個月首度根據通常用於援助主權國家的FMF計畫，批准提供台灣八千萬美元軍備。

根據報導，美國國務院已致函國會的委員會，表示將扣下以釋放政治犯為條件的八千五百萬美元埃及援助款。根據華爾街日報與路透報導，在被扣下的八千五百萬美元援埃款，拜登政府計畫將其中五千五百萬美元，轉給美中關係緊繃下、華府一直尋求與加強軍事夥伴關係的台灣。

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提供防禦裝備 強化台灣自衛能力

根據行政部門知會國會的信函，被轉給台灣的FMF援助款，將用於強化台灣的自衛能力，包括空中與海岸防禦系統、無人機、彈道飛彈防禦以及網路防禦；美方可能還會協助提供台灣防禦性裝備，以及小、中與重型武器系統，戰術通訊與彈藥。白宮、國務院及國防部均未立即回覆置評要求。

其餘三千萬美元 將轉給黎巴嫩

至於剩下的三千萬美元，將轉給在二○二○年貝魯特港大爆炸後便陷於政經危機的黎巴嫩。此一與人權紀錄掛鉤的美國援埃款，僅佔美國每年軍援埃及約十三億美元總額的一小部分，但華府扣下該款項的時間點，正值證實美埃兩國因人權與支持烏克蘭以致關係陷入緊張之際，也顯示美國在世上其他地區安全優先順序的變化。

民主黨籍聯邦參議員墨菲發表聲明，讚揚拜登政府過去兩年以侵犯人權為由扣下對埃及的部分軍援，直言埃及人權無疑未獲足夠進展。埃及駐華府大使館未立即回覆置評要求。埃及總統塞西今夏曾赦免包括人權學者薩奇與人權律師巴克爾等數名政治犯，但人權組織認為，此舉與開羅當局持續鎮壓異議人士、記者與人權倡議者不成比例。

在此同時，隨著國會民主黨人主張懲罰人權紀錄不佳的開羅當局呼聲漸高，包括墨菲等人還主張扣下另外二．三五億美元的有條件援埃款；但不少共和黨人仍支持繼續援埃，稱美埃戰略夥伴關係重要到不能出差錯。美國國務院一名發言人在被詢及此事時表示，會在與國會諮商後再敲定該怎麼做。

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