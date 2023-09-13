日內閣改組 新防相親台

日相岸田文雄預定十三日進行黨和內閣人事改組，防相內定為「親台派」的眾議員木原稔。（資料照，駐日特派員林翠儀攝）

2023/09/13 05:30

「親中派」下 女性閣員增至5人

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本首相岸田文雄預定十三日進行黨和內閣人事改組，黨人事方面變動不大，內閣方面除了一口氣晉用五名女性之外，攸關國家安全的防衛大臣和外務大臣均易人，尤其防相內定為「親台派」的眾議員木原稔，親中色彩強烈的外相林芳正則換成前法務大臣上川陽子。「親中派」下與「親台派」上，是這次內閣改組值得關注的重點之一。

岸田首次調整內閣和黨人事是在去年八月，由於這一年來岸田的民意支持率持續在三到四成左右浮動，再加上自民黨總裁任期即將在明年屆滿，時隔一年的內閣和黨人事調整，一般認為岸田希望透過人事一新，為明年競選連任做準備。

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在黨人事方面，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一及國會對策委員長高木毅均留任；選舉對策委員長由眾議員小淵優子出任，原選對委員長森山裕轉任總務會長。

相對於黨人事幾乎維持現狀，內閣人事則有大幅調整，從目前出爐的內定名單來看，十九名閣員中有十三人異動，其中十一人為首次入閣，五名女性入閣也追平二○○一年小泉純一郎內閣及一四年安倍晉三內閣所創的女性閣員紀錄。

五名女性閣員中，除了經濟安保大臣高市早苗留任外，內定新任外相上川陽子為前法相，初次入閣的兒童相加藤鮎子為前自民黨幹事長加藤紘一的女兒，另外還有地方創生大臣自見英子、復興大臣土屋品子。

準防相木原稔 主張反擊對抗共軍侵台

這次內閣改組最受矚目的是首次入閣的內定防相木原稔。木原為跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」的事務局長，也曾任自民黨青年局長，是自民黨內極具代表性的親台派大將，包括日本捐贈武漢肺炎疫苗給台灣，以及台灣鳳梨等農產品銷日等，均以具體行動力挺。木原曾多次和會長古屋圭司訪台，包括每年率團參加台灣的國慶活動。今年七月初，他和古屋共同視察與那國島，並和立法院長游錫堃搭乘高速船，從與那國島抵達宜蘭訪問。

現年五十四歲的木原是熊本選出的眾議員，已當選五屆，曾在安倍晉三內閣擔任防衛大臣政務官。七月中旬，由日本民間智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）主辦的日美台兵棋推演，木原即扮演防相角色，提議日本使用「反擊能力」對抗共軍侵台，展現果決的一面。台積電落腳熊本設廠，也讓木原與台灣的關係更為密切。

外相上川陽子五次入閣 重視日韓關係

另外一個受到矚目的人事，則是外相由林芳正換成上川陽子。林芳正和上川均為岸田派人馬，但林芳正的親中色彩，從他於二○二一年十一月擔任外相以來，一直受到國內保守派人士質疑，日中關係也未因他上任出現明顯改善，對岸田內閣並無加分效果，尤其是今年八月日本啟動福島核一廠含氚廢水排海作業後，中國政治化反制的操作引發日本民眾不滿，也可能是讓林芳正被撤換的最後一根稻草。

現年七十歲的上川陽子曾在安倍和菅義偉內閣擔任法相，有五次入閣經驗，雖然不是新臉孔，但同為岸田派資深議員，在法相任內修改債權規定和民法、刑事司法改革等業績，穩健紮實的手腕受到好評。上川重視日韓關係，岸田可能想透過這次任命，強化正逐步回暖的日韓關係。

日相岸田文雄預定十三日進行黨和內閣人事改組，攸關國家安全的防衛大臣和外務大臣均易人，外相換成前法務大臣上川陽子。（取自日本自民黨官網）

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