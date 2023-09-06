千人計畫借屍還魂 中國獵才換手法

在「千人計畫」受阻後，中國政府改以委由地方政府、仲介、獵人頭公司，甚至是人際接觸等方式，延攬海外科研菁英歸國，並低調成立最高科技規劃機構「中央科技委員會」。（法新社檔案照）

2023/09/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國二○○八年啟動「海外高層次人才引進計畫」（俗稱千人計畫），招募外國頂尖人才提升中國科技發展。隨著美國管制尖端科技向中國流動，千人計畫遭遇重挫。香港南華早報四日報導，中國如今改以透過中間人，以低調手法拉攏、吸引身在美國、加拿大和英國等地區的人才前往中國工作或學術研究，招募體系涵蓋地方政府、代理機構、獵人頭公司，甚至私人接觸。

從地方政府到私人 低調拉攏

據科學期刊「自然」二○一八年披露，千人計畫在十年間成功招募超過七千人，但美國前總統川普同年發起「中國行動計畫」（China Initiative），旨在全面抵制中國間諜盜取美國科技，當時約一五○名科學家遭公開調查，超過廿人被起訴。中國隨即停止推動千人計畫。

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儘管拜登政府二○二二年撤銷中國行動計畫，據報導，為了保護從事尖端科技研發並有意返國的申請者，相關保密措施達到最嚴謹的規格，例如絕對不從社群平台等網路傳輸敏感訊息與資料。不過，受訪科學家一致認為，無論是學術界還是產業界，最具聲望的人才更可能透過私人接觸，而非代理機構。

例如，前加州大學聖地牙哥分校細胞分子醫學教授付向東因與武漢大學合作，在今年初被迫辭職，接著在三月加入西湖大學，持續他的帕金森氏症和其他退化性疾病研究。匿名中國頂尖大學系主任提到，付向東是西湖大學校長親自邀請並提供豐厚補助，只是個案性質。

對被招募的人才來說，令其裹足不前的理由包括：為中國機構工作可能降低、甚至斷絕與美國的聯繫；難以適應新的工作環境或體系；擔心對方的承諾無法完全兌現等。

與此同時，南早也披露，中國已悄悄成立新的最高科技規劃部門「中央科技委員會」，七月召開首次會議。知情人士透露，中央科委會可能會監管人民解放軍的科技單位，或是監督下屬中央軍事委員會的科學技術委員會。

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