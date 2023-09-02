裴洛西砲轟北京 美中領袖無共享價值

裴洛西接受彭博電視節目專訪時表示，美中關係的阻礙是因兩國領袖缺乏共享價值。（彭博）

2023/09/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦眾議院前議長裴洛西八月卅一日錄製彭博電視專訪節目時談到，即便美國與中國全球兩大經濟體須著眼全球利益達成協議，但兩國領袖因缺乏「共享價值」，對美中關係造成阻礙。

裴洛西厲聲批評北京政府「違反了幾乎所有貿易標準」，以及對待少數民族、信仰的方式，還有大幅度增加大規模毀滅性武器。在中國處於金融動盪之際，裴洛西說，她不會因為中國的經濟每況愈下而見獵心喜，但她把美國對中國的龐大貿易赤字斥為「不道德」，以及譴責美國企業無視中共政權侵犯人權，仍盼望在中國經商營利。

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拜登：盼習近平出席G20

另一方面，將在九、十日於印度新德里舉行的二十國集團（G20）峰會，傳出中國國家主席習近平可能缺席，由國務院總理李強代理。彭博報導，印度官員稱中方尚未確認習近平出席與否，但印方仍以習出席為前提進行準備工作。美國總統拜登談及此事時，說他希望習近平可以出席。不過，美國國家廣播公司（NBC）新聞引述美官員說法，就算習近平參與峰會，拜登也無計畫進行正式會晤。

彭博寫道，若不參與本屆峰會，除去二○二一年受新冠疫情影響改採視訊模式，將會是習近平自二○一三年掌權以來首次缺席G20，外界對中國經濟問題會有更多疑問，也會與他上週出席南非金磚峰會（BRICS）形成對比。知情人士透露，中方在G20事前準備工作中，擋下談及新興市場債務和譴責俄羅斯侵略烏克蘭的草案。

此外，亞洲協會政策研究所（ASPI）南亞項目主任阿梅爾分析，習近平缺席可解讀為中國不願把世界舞台的焦點讓給印度，「中國不想讓印度成為南半球的發聲者，或是讓他們舉辦一場非常成功的G20峰會」。

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