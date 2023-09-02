新加坡總統大選 前副總理遙遙領先

新加坡選舉局公布的抽樣計票結果顯示，前副總理尚達曼以七十％得票率穩居第一。（歐新社）

2023/09/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕新加坡總統大選結果一日晚間出爐。此次有三名候選人競爭，是二○一一年後首次非同額競選。外界分析，在新加坡執政黨人民行動黨（PAP）爆出醜聞後，本次選舉可視為民眾對政府觀感的表態，亦是二○二五大選的風向球。雖然正式計票結果要等到午夜過後公布，但根據新加坡選舉局在晚間十點過後公布的抽樣計票結果，前副總理尚達曼得票率七十％，遙遙領先兩位對手，當選已無疑義。

新加坡政府由國會多數黨組成的內閣負責運作，黨領袖為總理。總統主要職責為儀式性事務，也擔綱管控國家儲備金重任，以及在特定事務上擁有同意與否決權，例如可無視總理允許反貪腐調查。依照新加坡憲法，總統由人民直選，候選人須為無黨身分，任期六年；另須有擔任高階公職或淨資產至少三．七億美元的企業執行長經歷。超過二七○萬的新加坡合格選民有投票義務，無正當理由缺席者恐被從選民清冊中剔除，因此投票率通常超過九十％。

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首次可海外郵寄投票

聯合早報報導，此次選舉是首次接受海外選民郵寄投票，以及在療養院設立特別投票所。選舉局一日晚間十點左右進行抽樣計票，再以加權平均法統計候選人得票率。過往的抽樣結果主要為內部參考用，直到二○一五和二○二○年國會大選開始對外公布。兩次統計結果皆與最終得票率接近。

法新社指出，星國政府近期爆出涉及運輸部長的貪污調查，以及兩名PAP議員因桃色風波辭職的醜聞。觀察家認為，這次的投票結果或可視為二○二五大選前，民眾對執政黨支持或不滿的訊號。

最被看好的候選人為六十六歲的前副總理、前財政部長尚達曼。雖在投入總統選舉前辭去職務，仍不免被質疑背後獲得政府支持。另兩名候選人分別為七十五歲的新加坡保險合作社職總英康前總裁陳欽亮，是部分反對派領袖支持的人選，曾參與二○一一年總統選舉，自詡為「真正獨立」候選人；及同為七十五歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松，也同樣強調自己無黨派箝制的獨立性。陳、黃二人在抽樣計票的得票率各為十四％、十六％。

時隔十二年再次有多人角逐總統大位。逾二七○萬新加坡選民投票選出新總統。（歐新社）

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