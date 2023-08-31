臉書硬起來 大刪7700為中抹粉假帳號

社群媒體「臉書」母公司Meta表示，刪除逾七七○○個與中國執法部門有關的「垃圾偽裝」帳號，這是歷來所知最大規模秘密影響力行動，目標群包括台灣。（路透檔案照）

2023/08/31 05:30

與中國執法部門有關係

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群媒體「臉書」母公司Meta廿九日表示，刪除了逾七七○○個臉書帳號，並指這些帳號是與中國執法部門有關係的「垃圾偽裝」（Spamouflage）行動一部分，這是歷來所知最大規模秘密影響力行動，目標群包括台灣，藉由在多個社群平台發布有利中國、批評美國和西方的言論，試圖悄悄提高中國影響力。

Meta公司在廿九日發布的威脅報告指出，「垃圾偽裝」行動活躍於臉書、Instagram、TikTok、YouTube和Ｘ（前名「推特」）等五十多個網路平台和論壇。Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）說，「這是我們所知目前世界上最大規模、最多產的秘密影響力行動，雖然不成功」，「而且我們已經能夠將『垃圾偽裝』行動與和中國執法部門有關聯的個人連結。」

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鎖定台美等全球中文用戶

「垃圾偽裝」行動源於中國，最早可追溯到二○一九年，目標群包括台灣、美國、澳洲、英國、日本和全球各地的中文用戶，Meta這波共刪除了七七○○多個臉書帳號和將近一千個專頁，以及十五個IG帳號，是該公司單次下架最多帳號。尼莫表示，「這是我們第一次能夠將這麼多帳號群集在一起，確認他們全都在進行同一項行動。」

該行動下的假帳號群從中國多個不同地方經營，活動節奏強烈顯示是在一處辦公室工作的團體，有日常工作安排，都是在中國時區正常上班時間發文，固定在午餐、晚餐時段休息。

這份威脅報告指出，「垃圾偽裝」帳號通常貼出讚揚中國、批評美國和西方外交政策的文章，以及對批判中國政府的記者和研究人員的抨擊文章，但是似乎獲得的互動並不多，瀏覽者留言常點出其說法虛假；其中一個專頁獲得多達五十六萬個帳號追蹤，多半是越南或巴西等地商業經營發送垃圾訊息的帳號。

中國外交部尚未回應此事。「日經亞洲」報導說，這場數位行動規模，凸顯中國力圖形塑全球論述，也揭示中國如俄國一般，積極散播假資訊。

Ｘ取消推特政治廣告禁令

另外，美國富豪馬斯克接手Ｘ公司後進行一連串變革，廿九日宣布取消該平台上的政治廣告禁令；Ｘ在推特時期禁止政治廣告，來打擊假資訊。Ｘ在官方部落格發文表示，將從美國開始開放政治廣告文，這項做法是「建立在我們致力於言論自由」的基礎上；Ｘ的政策依舊禁止不實或者誤導資訊，包括意圖削弱對選舉信心的虛假說法。

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