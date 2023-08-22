金磚峰會今登場 中國促擴張對抗G7

「金磚五國」廿二日至廿四日在南非約翰尼斯堡舉行年度峰會，中國國家主席習近平、印度總理莫迪和巴西總統魯拉將親自出席。（路透）

2023/08/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕由新興經濟體組成的「金磚五國」（BRICS）廿二日至廿四日在南非約翰尼斯堡舉行年度峰會，中國國家主席習近平、印度總理莫迪和巴西總統魯拉將親自出席。這次金磚峰會是自二○二○年武漢肺炎疫情爆發以來首次舉辦實體峰會，英國金融時報報導，中國正試圖推動擴大規模，讓金磚國家成為可全面對抗七大工業國集團（G7）的聯盟，金磚國家可能出現十多年來首次大規模擴張。

阿根廷、印尼等23國申請入會

金磚國家最初是指巴西、俄羅斯、印度、中國，二○一○年中國邀請南非加入，成為金磚五國。主辦國南非今年邀請六十多位國家元首和政府領袖參加峰會，大部分來自非洲國家，約五十位非金磚成員國領袖已證實將會出席峰會，包括伊朗總統萊希和印尼總統佐科威。南非官員聲稱，至少四十個國家表達有興趣加入這個集團，其中廿三國已正式提交入會申請，包括阿根廷、沙烏地阿拉伯和印尼等，正爭取成為首批新成員。

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習近平廿一日啟程前往南非，由於俄羅斯總統普廷將透過視訊而不親自出席峰會，習近平料將挑起大樑，力促金磚國家成為G7的全方位對手。金融時報引述中方消息人士報導，若能擴大金磚集團的規模至與G7在全球國內生產毛額（GDP）中所佔比例相若，將增強金磚國家的影響力。

不過，印度和中國對擴張成員的議題立場不一。消息人士透露，印度認為金磚是專注為開發中國家提供經濟利益的不結盟組織，而非公開挑戰西方的政治力量。中共鷹派喉舌「環球時報」則引述「專家」說法指稱，越來越多國家有意加入金磚國家，是對西方霸權的有力回應。

美國之音（VOA）報導，金磚國家橫跨三大洲，擁有數十億人口，經濟成長水準各異，但其共同點為蔑視服務於西方富裕國家利益的世界秩序。

不過，南非總統拉瑪佛沙表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。他強調，金磚國家的價值已超出組織規模，有需要與其他具共同願景和價值觀的國家建立夥伴關係，擴大後的金磚國家將成為多元化集團，促進更開放的經濟和政治體系。

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