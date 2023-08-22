日本明年防衛概算 1.7兆創新高

日本防衛省二○二四年度的防衛預算申請草案曝光，草案總額達七兆七三八○億圓（約一兆七二七八億台幣），創史上新高。（路透檔案照）

2023/08/22 05:30

因應台灣有事 新設「自衛隊海上輸送群」

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本防衛省二○二四年度的防衛預算申請草案曝光！日本媒體報導，草案總額達七兆七三八○億圓（約一兆七二七八億台幣），創史上新高，比二○二三年度申請額六．八二兆圓增加近一兆圓。防衛省預定下年度成立可統一指揮陸海空三支自衛隊的「統合司令部」，編制約二百四十人；並為因應「台灣有事」，新設陸海空共同部隊「自衛隊海上輸送群」，以提高對西南群島最前線的運輸與補給速度。

設立自衛隊「統合司令部」

日本政府去年底通過國家安全戰略三文件的修訂版，為從根本上提高防衛力，決定大幅提高防衛預算，從二○二三年度到二七年度，五年的防衛預算規模將達四十三兆圓。明年度的防衛比今年度預計增加近一兆圓，即是遵從此一大幅增額的方針。

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產經新聞廿一日披露較受矚目的預算申請項目，包括總額達九三○○億圓的彈藥採購，主要為提高續戰能力；飛彈防禦系統方面，下年度也納入兩艘配備神盾系統的艦艇建造費三八○○億圓，兩艘神盾艦分別預定於二○二七及二八年服役。「精密誘導彈」開發費為三二○億圓，另在申請草案中也列入國產12式反艦飛彈的改良費用，以及射程達三千公里的「極音速誘導彈」量產費用等。

共同社也報導，與英國和義大利共同開發新一代戰機的經費約六四○億圓。並將嘗試引進水面無人機、建造新型護衛艦，和強化後方支援能力的補給艦。此外，為解決國防裝備零件不足問題，將編列逾二兆圓。自衛隊設施的老舊化對策、火藥庫的整備費等將編列約八千億圓。

加速對西南最前線運輸

報導指出，在中國加強對台灣軍事施壓等緊張局勢加劇的情況下，日本將加速提升對西南地區最前線的運輸能力，預算申請草案中納入運輸船舶和直升機的採購費用，包括在離島登陸作戰中使用的三艘「機動船」，及約三十架運輸直升機，總額約四千億圓。機動船等將配備於陸海空新設的共同部隊「自衛隊海上輸送群」。

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