烏戰為師 美中搶進軍用AI科技

美國四月間與英國、澳洲舉行聯合軍演期間，使用AI無人機追蹤戰車、自走砲及裝甲車等地面目標，並發動模擬攻擊，在飛行過程中向AI系統發送更新訊息，以訓練無人機作戰。（取自英國國防部所屬國防科技實驗室網站）

2023/08/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕人工智慧（AI）蓬勃發展，美國和中國都加速研發結合AI技術的武器軍備，力圖取得優勢地位。美國國防部更宣布成立AI工作小組，確保美國國家安全並維持尖端科技領先。估計美中各斥資數十億美元，研發軍事AI科技，首要之務是要讓武器能在無需人類及AI工具協助下，自行透過衛星影像鎖定目標。

美尋求無人機蜂群合約

《華爾街日報》報導，美國國防先進研究計畫局（DARPA）今年初開出合約，尋求廠商合作打造無人機蜂群計畫，潛在目標為統合AI導引的陸海空無人機。美國四月間與英國、澳洲舉行聯合軍演期間，使用AI無人機追蹤戰車、自走砲及裝甲車等地面目標，並發動模擬攻擊，在飛行過程中向AI系統發送更新訊息，以訓練無人機作戰。

請繼續往下閱讀...

美英澳4月聯合軍演 成功演練AI無人機作戰

中國人民解放軍國防科技大學也宣稱，無人機隊在近期的測試中彼此協助，克服訊號干擾，並在人類操控員未介入情況下發現、摧毀目標。

在烏俄戰場上，烏克蘭已使用具有部分自主性能的無人機與俄軍作戰，為全世界提供第一手AI無人機實戰案例。喬治城大學安全與新興科技中心（CSET）副主任康奈葉夫（Margarita Konaev）指出，美軍正從烏克蘭戰爭中大量學習這些軍事科技在戰場上的價值。

康奈葉夫團隊的研究揭示，用於情報、偵查及監控的AI工具，佔美中採購合約第二大份額，內容包括使用AI分析衛星影像找尋潛在目標。

蓋拉格︰中國恐將AI用於邪惡目的

AI技術的突破性發展凸顯軍事應用的可行性，也讓美方擔憂落居中國之後。中國國家主席習近平在去年的中共第廿次全國代表大會中曾提到，將加速發展無人智能戰鬥能力。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）警告，一旦中國贏得AI競賽，可能會將這項科技用於邪惡目的。

為反制中國的軍事科技發展，美國去年緊縮對中國的先進半導體出口，並考慮施加更嚴格的限制，禁止AI晶片龍頭輝達及其他晶片製造商提供相關產品。美國總統拜登本月九日正式簽署一項行政命令，禁止私募股權與風險投資公司對中國半導體與微電子、量子訊息技術及AI在內的三大領域敏感科技企業投資，以確保美國國家安全，並防止美國資本與專業技術被用來協助解放軍現代化。

在這項行政命令簽署後，美國國防部隨即宣布成立AI工作小組「利馬」（Lima）。該小組將由國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）主持，在分析與集成大型語言模型（LLM）等生成式AI工具方面發揮關鍵作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法