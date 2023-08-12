紐西蘭點名中俄諜報干預 威脅國安

紐西蘭情報單位十一日公布年度威脅評估報告，點名知悉中國對紐國的間諜活動與持續監視紐國的華人社區。圖為紐西蘭安全情報局局長韓普頓。（美聯社）

2023/08/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐西蘭安全情報局（NZSIS）十一日在首度公開的威脅評估報告中指控中國在紐國從事間諜活動，以及鎖定紐國的多元華人社群進行干預。中國駐紐西蘭大使館對該報告的涉中內容表達不滿，並稱遭威靈頓當局亂扣帽子。

「二○二三年紐西蘭安全威脅環境」報告指出，紐西蘭安全情報局知悉中國在紐西蘭與針對紐西蘭的持續性情報活動，並對此感到憂慮，北京一直尋求在亞太地區強力輾壓華府及其西方盟國，並透過提升中國在太平洋地區的政經軍參與程度來推動戰略競爭，而該區的戰略角力助長中國日益增長的「獨斷」。

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該報告說，僅少數國家對紐西蘭進行干涉，但有些國家持續不輟並恐造成重大傷害；其中最值得注意的外國干預案例，是與執政的中國共產黨情報部門有關聯人士，堅持繼續監視紐國的多元化華人社區。

紐西蘭是包括美國在內的情報分享聯盟「五眼聯盟」成員之一，過去一向顧忌觸怒其最大貿易夥伴中國，並曾因面對北京當局的態度不夠強硬而遭到批評；而今紐國透過威脅評估報告點名中國干預，表示威靈頓當局已願意坦言與冒險激怒北京。紐西蘭安全情報局局長韓普頓（Andrew Hampton）說，該局認為公開分享該局的更多深刻見解有極大價值與意義。

中國駐紐西蘭大使館十一日對該報告表達強烈不滿與堅決反對，並稱中國向來堅決反對他國干預中國內政，也從不干涉他國內政，「干涉他國內部事務的帽子扣不到中國頭上」。

除了中俄 伊朗也在監視異議人士

除了中國，紐國情報局報告說，針對紐西蘭的間諜活動，還與伊朗以及俄羅斯政府有關；其中伊朗一直監視異議人士團體，至於俄羅斯的散播假訊息運動已開始影響少數紐西蘭人。韓普頓說，虛假與不可信的資訊形塑邁向暴力極端主義之途，但也為外國干預創造機會。

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