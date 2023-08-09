中駭客入侵日國防網路 危及美日情報共享

美國政府2020年曾向日本示警，中國軍方駭客入侵日本的加密國防網路。圖為日本自衛隊的愛國者三型（PAC-3）防空飛彈。（路透檔案照）

2023/08/09 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「華盛頓郵報」八日獨家披露，二○二○年美國政府曾向日本示警，中國軍方的駭客入侵了日本的加密國防網路。儘管東京因這起重大入侵事件，這幾年來已經強化網路安全，但是美方認為仍有不足之處，而這一點可能拖慢華府與東京之間的情報分享。

2020年華府發現解放軍駭客蹤跡 向日示警「最具破壞力」威脅

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報導引述三名前美國、日本高層官員說法，白宮國家安全會議是在二○二○年秋天發現中國人民解放軍的網路間諜侵入了日本最敏感的國防電腦網路系統，且顯然有深層、持續的系統存取權限，不論是軍事規劃、戰力缺失評估等，有什麼資訊就拿。此事驚動當時的美國國安局（NSA）局長兼網路司令部司令仲宗根、白宮副國家安全顧問博明，急忙前往東京告知日本防衛大臣，防衛大臣隨後安排美方官員親口向首相示警，指此事嚴重程度已達最具破壞力的入侵事件。

駭客持續存取權限 美派小組赴日協助評估

日本雖然感到震驚，但是僅向美方表示會了解。仲宗根和博明「以為已經說清楚重點」，便返回美國。當時美國政壇正忙著大選選後爭議、政權交接，等到拜登政府二○二一年進入狀況後，網路安全和國防官員才發現，中國駭客的入侵惡化，還埋伏在日本國防網路系統中。從那之後，日本在美國的審視下，宣佈一連串強化網路安全措施，包括網路安全預算提高十倍、人員編制擴大四倍達到四千人。

二一年初美國網路司令部派出一批「前進追捕」小組到東京協助評估、並著手清除中國植入的惡意軟體。但是日本對於讓他國軍方接觸國防網路心有疑慮，因此雙方採取妥協作法：由日本國內公司評估系統弱點，然後讓美國國安局／網路司令部聯合小組檢視結果、提供建議。到當年秋天，華府獲得新資訊顯示駭客入侵問題持續惡化，日本修補漏洞做得還不夠，即使當時因疫情關閉邊境，白宮主管網路暨新興科技的副國安顧問紐柏格仍帶著一批官員飛到日本，與防衛、情報和外交部門最高官員會面，凸顯事情嚴重性。

這幾年日本強化日美安全同盟、發展可打擊中國本土的反擊能力，但美國國防部長奧斯汀曾向東京表明，若日本未能強化網路安全，將拖延雙方加強能夠進行先進軍事行動的情資分享。不過美方官員也承認，不能要求東京達到連美國自己都還達不到的標準，「最終我們還是會與他們分享情資，我們只是希望盡力把敵人擋在門外」。

日方無法證實有安全資訊外洩

仲宗根聲明回應這篇報導，表示提高美日雙邊合作，強化了兩國的網路防禦，雙方的目標都是要能確保「安全的印太地區」。日本內閣官房長官松野博一八日表示無法證實日本安全資訊曾因網路攻擊外洩，但強調網路安全是維護日美同盟的基礎，日本會持續努力保障網路安全可靠。

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