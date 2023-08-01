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    巴基斯坦遭恐攻 已54死200傷

    巴基斯坦七月卅日發生自殺炸彈攻擊事件，造成至少五十四人身亡，另有近兩百人受傷。這是巴國近年來最嚴重的炸彈攻擊事件之一。（法新社）

    巴基斯坦七月卅日發生自殺炸彈攻擊事件，造成至少五十四人身亡，另有近兩百人受傷。這是巴國近年來最嚴重的炸彈攻擊事件之一。（法新社）

    2023/08/01 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦激進伊斯蘭政黨七月卅日在西北部舉行一場政治集會，卻遭到自殺炸彈攻擊，造成至少五十四人身亡，其中近半數為十八歲以下青少年，另有近兩百人受傷；伊斯蘭國（IS）已出面宣稱犯案。這是巴國近年來最嚴重的炸彈攻擊事件之一，時間點剛好就在中國國務院副總理何立峰抵達該國參加「中巴經濟走廊」十週年活動前幾小時。

    由激進伊斯蘭教士領導的「伊斯蘭神學者協會」（JUI-F）為聯合政府黨團成員之一，為了十月或十一月舉行的大選，在開柏普赫圖赫瓦省靠近阿富汗邊界的卡爾鎮舉行集會。事發當時，至少有一千人聚集在大帳棚下。現場屍體四散，救援人員將受害者抬上救護車。

    巴國此前也曾遭到IS分支機構的攻擊。據報導，當地為伊斯蘭極端組織「開打」和巴基斯坦「神學士」（TTP）的根據地之一，IS分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K），則以阿富汗東部南加哈省為基地。

    中國公民近來也是攻擊目標

    何立峰將參加「一帶一路」倡議旗艦計畫「中巴經濟走廊」十週年慶祝活動，北京已為此計畫在巴基斯坦投入數十億美元，但近來部分中國公民也成為巴國武裝份子的攻擊目標。

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