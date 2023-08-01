南極海冰面積驟減 少掉72個台灣

南極海冰面積已滑降至四十五年開始紀錄以來同期的空前低點，消失的面積相當於阿根廷國土。（美聯社檔案照）

2023/08/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北半球苦於熱浪悶熱難耐，但在南半球，也有可怕的氣候紀錄被打破。科學家發現，南極海冰面積已滑降至同期的空前低點，減少面積相當於一個阿根廷，今年的異常情況恐怕「數百萬年」僅會發生一次。

今年異常「數百萬年僅見」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家冰雪資料中心（NSIDC）數據顯示，今年七月中，南極海冰面積與一九八一年至二○一○年間同期平均相比，減少二六○萬平方公里，相當於阿根廷的面積，或七十二個台灣，這也是四十五年前有數據以來的最低紀錄。南極七月中旬海冰面積的次低紀錄就發生在去年，而今年的海冰面積又比去年減少一六○萬平方公里。

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報導指出，每年南極的海冰都會在二月底（南極大陸的夏天）縮減至最低水準，然後冬天時又重新聚積，但今年海冰面積遲遲未恢復到接近預期的水準。

科學家示警，今年的情況是超乎尋常的異常，恐怕數百萬年才會發生一次。但美國科羅拉多大學冰川學家史坎伯直言，強調異常現象以往每隔多久才發生一次的描述手法，已經沒有多大意義，因為遊戲規則和氣候系統「很明顯已經改變」，科學家們正致力於找出原因。報導提到，從二○一六年開始，科學家就觀察到南極的海冰量急遽下降，氣候變遷可能是海冰消失的主要原因。也有冰川學家認為，全球暖化造成南極周圍的西風出現變化，是一大原因，南極恐怕已經無法恢復到以前的樣貌。

海冰量二○一六年起急遽下降

海冰消失會使沿海冰蓋和冰川暴露在溫暖海水中，使它們更容易融化和脫落，也會影響食物鏈，包括鯨魚的主食磷蝦、生活型態與海冰息息相關的企鵝和海豹等；更重要的是，海冰的存在有助於調節地球的溫度，它的消失意味著衝擊將遠超過南極大陸。

不過，也有科學家抱持謹慎態度。NSIDC資深科學家史圖爾夫說︰「現在和過去的均值固然有很大差距，但我們知道南極海冰逐年變化大…要說這是新常態還言之過早。」

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