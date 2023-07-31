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    普廷才說擬和談 莫斯科又挨夜襲

    烏克蘭29日晚間出動無人機夜襲莫斯科，損壞兩棟辦公大樓，但無人傷亡，伏努科夫國際機場一度關閉。（歐新社）

    烏克蘭29日晚間出動無人機夜襲莫斯科，損壞兩棟辦公大樓，但無人傷亡，伏努科夫國際機場一度關閉。（歐新社）

    2023/07/31 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿九日表示，俄方「不拒絕」與烏克蘭舉行和平談判，前提是雙方需達成共識，他還聲稱烏軍目前的行動沒有兩天前那麼活躍。話音剛落，克里米亞半島與莫斯科就接連遭到無人機夜襲，莫斯科的國際機場還一度關閉。俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫則揚言，若烏克蘭反攻取得成功，俄羅斯就必須動用核武器。

    俄威脅︰烏若反攻成功 就動用核武

    俄羅斯國防部卅日表示，當天清晨在莫斯科攔截三架烏克蘭無人機，未造成人員傷亡，僅有兩棟位於市中心商業區的大樓玻璃帷幕牆面受損，並再次指控此為烏克蘭的「恐怖攻擊」。無人機攻擊的區域距離克里姆林宮僅數英里，遇襲大樓附近的街道上布滿碎落的玻璃，莫斯科市長索比亞寧聲稱，並未造成任何傷亡，但塔斯社報導，空襲造成一名大樓保全受傷。

    另據德新社報導，不少莫斯科市民猜測至少有一架無人機撞擊一棟五十層樓高的大樓，樓內為俄國數位部的辦公地點，但未獲官方證實。受這波襲擊影響，位於莫斯科西南郊的伏努科夫國際機場暫時停止運行，航班改降附近其他機場。

    莫斯科數日前也曾遭到烏克蘭無人機襲擊，造成數棟建物受損。俄羅斯國防部指控，烏克蘭廿九日還對克里米亞發動夜間無人機襲擊，其中十六架無人機被摧毀，另外九架無人機被電子戰設備壓制。

    美聯社引述匿名官員報導，沙烏地阿拉伯將主辦一場由烏克蘭籌組的和平高峰會，尋求就結束烏戰展開談判。沙國和烏克蘭均未立即證實這項報導。率先披露消息的華爾街日報引述參與討論的官員報導，會議將於八月五日和六日在紅海港市吉達舉行，據稱美國、英國、波蘭和歐盟等均已確定出席，另有日本、印尼、埃及、墨西哥、尚比亞等約卅國參加。

    普廷在被問及關於烏俄和談的問題時表示，「我們沒有拒絕他們，為啟動這程序，雙方需達成共識」，非洲聯盟在俄羅斯—非洲高峰會上提出的和平倡議，可成為烏克蘭和平的基礎，北京的倡議也可以。

    美國國家情報首長辦公室（ODNI）廿八日發佈的解密報告指出，中國的支持對於俄羅斯繼續對烏克蘭發動戰爭的能力「至關重要」，點名中國政府、中共、中國國有企業和其他中國實體在內的一系列參與者，如何規避西方制裁向俄國提供可能包括軍事和軍民兩用技術和物資。

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