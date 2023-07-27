布林肯訪東加 示警中國掠奪

美國國務卿布林肯廿六日造訪太平洋島國東加王國，為美國新大使館主持落成典禮，東加王儲圖普托阿．烏庫卡拉拉（Tupouto’a ’Ulukalala）也出席儀式。（法新社）

2023/07/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯廿六日到訪東加王國，成為首位訪問這個南太平洋國家的現任國務卿，為美國在該區域的外交攻勢加把勁。他說，美國看重在印度─太平洋的未來，並批評中國的「掠奪式」投資，指中國在該區域「有問題的行徑」越來越多。

布林肯抵達東加首都努瓜婁發後，與首相索瓦蘭尼等官員會談，概述美國正如何落實總統拜登去年與太平洋島國領袖峰會所做的承諾，隨後和東加王儲夫婦一同出席兩個月前新設的美國大使館啟用典禮，並在東加戰爭紀念碑獻花。

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質疑中國愈加聚焦軍事化

布林肯在東加的談話中指出，「我們是太平洋國家」，「非常看重在印度─太平洋的未來」，也十分了解東加人民優先重視的議題，如氣候變遷、發展和非法捕魚等；他對中國在這個區域的行徑感到憂心，包括一些「掠奪式」經濟活動、「非法的」海洋主權主張，以及愈加聚焦軍事化。他表示，「隨著中國加強與此區域打交道，就我們看來，有一些愈加有問題的行徑」。

東加積欠中國約1.3億美元

東加積欠中國約一億三千萬美元，約佔其國內生產毛額（GDP）將近三分之一，不過索瓦蘭尼說，他並不擔心東加王國與中國的關係，而且東加今年已經開始償還這些債務。另一方面，他認為布林肯這次到訪，證明夥伴關係愈加壯大，他歡迎兩國「同樣對民主、法治和他人的權利與自由的尊重」。

美將擴大在南太執法角色

除了加強外交關係，路透報導，美國正與多個太平洋島國會商，擴大美國海岸防衛隊在該區域海上執法角色，允許美國官員針對涉嫌在這些國家專屬經濟區從事非法活動的船隻登船搜查。這項合作有可能使美國官員登上中國船隻。

協商島國共巡 抗中野心

美國政府一年前宣布協助打擊太平洋非法捕魚活動，做為加強區域往來、抗衡中國安全野心的一環。巴布亞紐幾內亞五月與美國海岸防衛隊簽署第十二次海上執法協議，巴紐執法官員將登上美國海防隊船艦，共同巡邏巴紐專屬經濟區。美國海防隊少校威爾曼說，一些太平洋島國正在磋商比這類「共巡者」協議更進一步的合作行動，讓美國官員登船搜查其區域內可疑船隻，無須當地官員共同在場。「登船協議」將降低外交障礙以及美國海防隊進港搭載地主國「共巡者」所面臨的時間侷限。密克羅尼西亞是第一個與美簽訂這類登船協議的國家，帛琉也已請求美國加強巡邏。

紐澳聯合聲明 關注台海緊張

布林肯之後將訪問紐西蘭、澳洲。澳洲總理艾班尼斯廿六日在紐西蘭首都威靈頓，與紐國總理希金斯會談，會後聲明一致對中國與索羅門群島的警務合作協議，印太地區「區域穩定愈加受到挑戰」，包括南海主權爭議海域軍事化以及台海緊張，表達憂心。

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