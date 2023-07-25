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    左右皆未過半 西班牙國會恐陷僵局

    左派現任總理桑傑士（路透）

    左派現任總理桑傑士（路透）

    2023/07/25 05:30

    左派爭取加泰隆尼亞獨派支持 可能再掀動盪

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕西班牙國會眾議院大選投票結果廿四日出爐，中間偏右的最大在野黨「人民黨」（PP）和極右翼「民聲黨」（Vox）未如預期拿下過半席次，執政的中間偏左「社會勞工黨」（PSOE）和極左翼盟友「匯總」（Sumar）同樣也未過半，不排除重演「懸峙國會」。左派雖有望爭取加泰隆尼亞獨立主義政黨支持，但此舉也可能再次激起「加泰獨立」風波。

    極右派民聲黨僅得33席

    西國眾院共有三五○席，過半需取得一七六席。總理桑傑士所屬的社會勞工黨斬獲一二二席，比上次多兩席，極左的匯總聯盟獲得卅一席，兩者相加為一五三席，遠不及過半門檻。選前民調看好的人民黨獲得一三六席，比上次劇增四十七席，躍升第一大黨，但可能合作執政的民聲黨表現不如預期，僅得卅三席，比上次大減十九席，右翼合計一六九席，同樣未過半。

    「路透」指出，席次最多的人民黨將率先嘗試拿下組閣權，但與民聲黨結盟恐難贏得其他派系支持。「紐約時報」也表示，投票結果顯示，雖然右翼所獲席次較多，但選民顯然不想看到極端主義上台，因此拒絕廣泛認可民聲黨，該黨選前表態反對性別平權、氣候變遷等議題，還揚言取消LGBTQ+保障等進步法律。

    與此同時，桑傑士的社會勞工黨可望贏得左翼分離主義政黨「加泰隆尼亞左派共和黨」（ERC）支持組閣，與他在二○一九年籌組少數派政府的情況雷同。據了解，在計算各自有望取得的小黨奧援後，桑傑士的左翼陣營仍有機會達到一七二席，微幅領先人民黨右派陣營的一七○席，主要得益於加泰獨派中的某些政黨更傾向支持桑傑士。ERC黨魁魯菲安（Gabriel Ruffian）已呼籲獨派組統一陣線，等桑傑士來談條件。

    4年前曾組閣失敗重選

    然而，在加泰獨派中，立場最強硬的「一起說要」（Junts pel Si）過去四年從未支持桑傑士，可能向桑傑士提出令人難以接受的要求，包括堅持舉行加泰獨立公投，從而再次引發二○一七年加泰試圖脫離西國的政治動盪。

    目前，桑傑士和領導人民黨的費霍各自聲稱贏得大選，而桑傑士將暫時擔任看守總理。分析家指出，他最終將不得不宣布再次舉行選舉，重演二○一九年歷經七個月組閣僵局後重新大選的惡夢。由於西國現為歐盟輪值主席國，且烏俄戰爭未歇，此時陷入政治僵局時機不妙。

    右派人民黨領袖費霍（法新社）

    右派人民黨領袖費霍（法新社）

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