烏國無人機襲莫斯科 俄居民︰差點飛進國防部

烏克蘭24日凌晨出動兩架無人機襲擊莫斯科兩處非住宅大樓，無人機殘骸最後在距離俄國國防部2公里處的街道被發現。（歐新社）

2023/07/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄兩國戰事未歇，烏克蘭廿四日凌晨出動無人機襲擊莫斯科，遭俄羅斯斥為「恐怖攻擊」，而克里米亞半島一處彈藥庫也遇襲。與此同時，俄國在中止「黑海穀物協議」後，連續數日攻擊烏國南部港市敖德薩，意圖完全斷絕穀物出口。

俄國國防部指出，烏軍兩架無人機在凌晨約四時襲擊兩處非住宅大樓，不確定是因為被俄軍攔截、擊落而擊中，還是原本就以兩棟大樓為目標。兩架無人機的殘骸最後在距離俄國國防部兩公里處的街道被發現，周邊地區一度封鎖。一名俄國居民受訪表示，攻擊發生之際能感受到房子震動，而烏國無人機竟差點飛進國防部，「這很可恥」。烏國國防部消息人士則透露，這次襲擊是烏國軍事情報機構的一次「特別行動」。

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克里米亞彈藥庫 遇襲炸毀

不僅如此，俄國扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）表示，當地也遭到烏國無人機攻擊，一處彈藥庫被炸毀，還有一處私人房屋毀損。俄國國防部則聲稱，發動襲擊的十四架烏國無人機被電子防空系統壓制，另有三架被擊落。

與此同時，烏南敖德薩地區的官員說，俄軍「見證者」無人機對多瑙河港口的基礎設施進行長達四小時的攻擊，導致一處穀物機庫被炸毀，還有儲放其他貨物的槽倉也受到破壞；烏軍則表示，成功擊落三架俄軍無人機。敖德薩州州長基柏（Oleh Kiper）指出，事件造成七人受傷，俄國的行動是試圖完全封鎖烏國穀物出口，進而影響全球糧食安全。

針對敖德薩連日遇襲，歷史悠久的東正教主顯聖容大教堂（Transfiguration Cathedral）遭嚴重破壞，聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）嚴厲譴責俄國，烏國總統澤倫斯基廿三日也矢言對俄進行報復，「我們不能讓全世界人民習慣這種恐怖攻擊」。烏國副國防部長馬里亞爾廿四日則表示，烏軍過去一週再從俄軍手中奪回南部、東部逾十六平方公里土地。

克里姆林宮廿四日發表總統普廷的署名文章，說明俄國未延續黑海穀物協議的原因，指出口和轉售烏國穀物實際上是讓美國和歐洲大型企業斂財，未能展現人道主義，因此失去繼續的意義。他認為，俄國今年的收成將創紀錄，有能力代替烏國為非洲供應穀物糧食。

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