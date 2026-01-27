自曝大學填數學、化學 蕭美琴笑稱：有時會後悔是不是走錯行

副總統蕭美琴。（記者蘇孟娟攝）

副總統蕭美琴今見證「台灣國立大學系統」15校跨域共榮合作典禮時指出，她大學時選填數學跟化學，沒想到人生有不一樣改變，「有時候會後悔當年是不是走錯行」；她說，年輕人面對未來動盪且快速變化的世界，不知自己該選修、主修什麼，她肯定大學打破圍牆成立「教育國家隊」，回應學生的需求，撐起培育下一世代青年未來的責任。

台灣國立大學系統由中興大學號召11所大學共同成立，致力推動跨校合作與資源整合，新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學4校，擴增至15所參與，涵蓋學生數近12萬名、教師5千位，成為目前國內規模最大的高等教育聯盟，今在中興大學舉辦15校跨域共榮合作典禮。

蕭美琴說，總統賴清德的就職演說提到，台灣要有立足太空、探索海洋的企圖與心胸，當科技正以光速改變生活，AI人工智慧成為各行各業的標準配備等具挑戰的方向，台灣國立大學系統跨校跨域共榮是很重要的起點，高等教育不斷隨時代轉變，讓年輕人找到自己跟未來連結的新機會，找到想學習的地方、學習的主軸及課程。

蕭美琴說，她讀大學填的是數學跟化學，「有時候會後悔當年是不是走錯行」，年輕人面對未來的世界動盪跟快速變化，可能會猶豫不決、徬徨不安，對自己的抉擇與未來人生之間的關連性也充滿不安，該系統成立「教育國家隊」打破校園圍牆，透過跨校共榮提供更多探索不同領域的選項讓年輕人擴大視野、增加多元機會，讓學生擁有面對複雜問題的解決能力，更有自信地跟世界對話。

她說，讓世界看見台灣不只來自科技實力，更要有具備創新思惟且願意擁抱世界的年輕世代，及願意傾聽給予年輕人成長機會的師長，期許台灣國立大學系統持續壯大，為國家培養更多有理念、志氣、勇氣、自信且有專業能力的好人才。

