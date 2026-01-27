川普加重南韓關稅！ 賴清德「希望不要有變數」 喊話藍白勿採焦土政策

總統賴清德接受電視專訪表示，喊話藍白不要「焦土政策」、推翻我談判成果。（資料照）

美國總統川普宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%；賴清德總統今接受民視專訪時談及此事語重心長地說「我們希望不要有變數」，並喊話藍白不要「焦土政策」、推翻我談判成果，那對我國經濟衝擊勢必十分嚴重。

民視今晚將播出賴總統專訪，中午釋出部分內容。談起美國宣布將南韓關稅由15％調高至25％，賴語重心長地說，「我們希望不要有變數」，並強調台灣對美談判「真的花了非常大的功夫、做了很多準備」，也跟產業界共同提出方案，最後終於獲得15％不疊加，如此好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，不然美國很可能將本來的15％關稅提高至25％、甚至更高。

賴清德提到，台美關稅談判完成後，台股馬上突破3萬2千點，可見這次談判，股市反應是正面的、企業也是正面的；在國際上，南韓也十分焦急，等於也是看好台灣這次談判結果，中國更是氣得直跳腳，種種跡象都表明了台美談判「是成功的」。

賴總統表示，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠給予支持，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，人民、產業才是最重要的，若是讓政黨利益超過國家利益，把談判成果推翻，那經濟衝擊會非常大，影響勢必十分嚴重。

至於美國是否有給台灣時間壓力？賴清德回應，雖然目前美方還沒有給一個確定時間，但可想而知，美國一定希望台灣能盡速通過、正式底定，讓台灣、美國雙方都能依照約定，來進行投資與產業合作。

